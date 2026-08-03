Investigan un violento crimen en Chaco: una joven quedó detenida por matar a su novio

Una joven de 25 años fue detenida en Chaco acusada de asesinar a su novio de una puñalada en el pecho tras una discusión. La víctima, identificada como Matías Julián Álvarez Guardia , de 29 años, alcanzó a llegar con vida al hospital, pero murió mientras era operado.

El hecho ocurrió este domingo por la mañana. Según informaron fuentes de la investigación, el joven fue trasladado por un amigo hasta el Hospital Julio C. Perrando con una grave herida de arma blanca en el tórax.

Los médicos intentaron salvarle la vida, pero falleció a causa de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La víctima, Matías Julián Álvarez Guardia, murió a manos de su novia de una puñalada en Chaco.

Hasta el momento, la principal sospechosa es Victoria Cantero, de 25 años, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.

El amigo que llevó a la víctima al hospital, identificado como Facundo Cantero, hermano de la acusada, declaró que recibió un llamado de Álvarez pidiéndole ayuda. Al llegar a la vivienda, lo encontró tendido sobre la vereda con la herida en el pecho.

De acuerdo con medios locales, la pareja atravesaba una relación conflictiva y ya se había separado anteriormente. Sin embargo, hacía poco tiempo habían retomado el vínculo.

Personas del entorno de la víctima aseguraron que existían antecedentes de episodios de violencia. Según esos testimonios, la joven habría protagonizado agresiones durante distintas discusiones, como daños en el auto de Álvarez, golpes y ataques frente a familiares y amigos.

Incluso, allegados al joven afirmaron que su familia le había recomendado poner fin a la relación por temor a que ocurriera un hecho grave.

Qué dice la investigación y el mensaje de la familia

Tras ser detenida, Victoria Cantero fue trasladada a la sede de la fiscalía para prestar declaración ante la fiscal Ana González de Pacce. La joven será notificada formalmente de la imputación por homicidio agravado.

Mientras tanto, los investigadores continúan tomando declaraciones a familiares, amigos y personas cercanas a la pareja para reconstruir cómo se desencadenó el crimen.

Después del homicidio, la hermana de la víctima publicó un duro mensaje en redes sociales en el que reclamó justicia por Matías y apuntó contra la acusada. En su publicación aseguró que su hermano "no se pudo defender" y expresó su deseo de que la joven permanezca en prisión por el crimen.