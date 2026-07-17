Durante los festejos del Mundial: un muerto y un herido grave tras un enfrentamiento familiar en Chaco

Cinco personas fueron detenidas y se incautaron un cuchillo y un machete en los festejos por el Mundial. Una de las víctimas murió antes de llegar al hospital.

La celebración por la victoria de Argentina ante Inglaterra terminó en una tragedia en la localidad de La Leonesa, Chaco, cuando una disputa entre integrantes de dos familias dejó como saldo un hombre asesinado, otro herido de gravedad y cinco personas detenidas.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1 del jueves. Tras recibir alertas de los vecinos sobre una riña violenta, la policía se desplazó al lugar, donde encontró a dos hombres con múltiples heridas de arma blanca.

Ambos afectados fueron trasladados de urgencia al hospital local; sin embargo, uno de ellos ingresó sin signos vitales. La segunda víctima, diagnosticada con un hemotórax producto de heridas cortopunzantes en el hombro y la pierna derecha, fue derivada al Hospital Perrando de Resistencia, donde permanece bajo observación tras ser intervenida quirúrgicamente.

Cinco detenidos tras los festejos del Mundial Como resultado del operativo policial, cinco hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. En el lugar de la pelea, los investigadores incautaron las presuntas armas del crimen: un cuchillo tipo carnicero y un machete de aproximadamente 40 centímetros.