Suspenderán el transporte público en Mendoza por la final del Mundial: cómo funcionará
Tras los incidentes registrados el pasado miércoles, confirmaron suspensión del servicio para el domingo.
El Gobierno de Mendoza confirmó una interrupción en el transporte público para el domingo, de cara a la final de Argentina vs. España. Según indicaron desde la Subsecretaría de Transporte, las unidades no circularán de 17.30 a 20 horas. Luego, se reanudará el servicio.
La decisión fue adoptada luego de lo sucedido el pasado miércoles, cuando varias unidades fueron dañadas y más del 70% de las frecuencias quedaron afectadas por la cantidad de personas que salieron al a calle.
Ante este panorama, desde el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) ya habían solicitado la suspensión del servicio para resguardar la integridad física de los trabajadores y evitar daños en las unidades, luego de expresar que no cuentan con las garantías necesarias para operar con normalidad el domingo.
Micros dañados y frecuencias afectadas
Tras vencer 2 - 1 a Inglaterra y avanzar a la final del Mundial 2026, miles de mendocinos salieron a las calles a festejar. En este contexto, desde la Subsecretaría de Transporte confirmaron daños en unidades y frecuencias afectadas por calles cortadas o colapsadas.
En total, hubo rotura de 15 vidrios y destrozos en el interior y en los techos de al menos 8 colectivos. También registraron robos o rotura de más de 10 martillos de seguridad de las unidades dañadas.
Por otro lado, el 75% de la frecuencias quedaron afectadas. Si bien desde el Gobierno provincial confirmaron el normal funcionamiento del transporte público para el miércoles, post victoria de la Selección Argentina varias calles quedaron desbordas de público, lo que impidió una normal circulación.