Suspenderán el transporte público en Mendoza por la final del Mundial: cómo funcionará

Suspenden el transporte público de 17.30 a 20 por el partido de Argentina vs. España.

El Gobierno de Mendoza confirmó una interrupción en el transporte público para el domingo, de cara a la final de Argentina vs. España. Según indicaron desde la Subsecretaría de Transporte, las unidades no circularán de 17.30 a 20 horas. Luego, se reanudará el servicio.

La decisión fue adoptada luego de lo sucedido el pasado miércoles, cuando varias unidades fueron dañadas y más del 70% de las frecuencias quedaron afectadas por la cantidad de personas que salieron al a calle.

Ante este panorama, desde el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) ya habían solicitado la suspensión del servicio para resguardar la integridad física de los trabajadores y evitar daños en las unidades, luego de expresar que no cuentan con las garantías necesarias para operar con normalidad el domingo.

Micros dañados y frecuencias afectadas Tras vencer 2 - 1 a Inglaterra y avanzar a la final del Mundial 2026, miles de mendocinos salieron a las calles a festejar. En este contexto, desde la Subsecretaría de Transporte confirmaron daños en unidades y frecuencias afectadas por calles cortadas o colapsadas.

Tras el triunfo de la Selección Argentina, miles de hinchas salieron a las calles a festejar. Marcos Garcia / MDZ En total, hubo rotura de 15 vidrios y destrozos en el interior y en los techos de al menos 8 colectivos. También registraron robos o rotura de más de 10 martillos de seguridad de las unidades dañadas.