Aumentó el boleto del transporte público: cuánto costará viajar a la Zona Este
La Subsecretaría de Transporte de Mendoza oficializó los nuevos valores de las tarifas de los colectivos de media y larga distancia.
Luego del aumento en el precio del boleto de colectivo que pasó a costar $1.680. Esa suba implicó un incremento en las tarifas de los pasajes de colectivo de media y larga distancia. La Subsecretaría de Transporte ahora actualizó los valores de los pasajes para la Zona Este, luego de la implementación del sistema SUBE.
A partir del lunes 13 de julio la tarifa plana del transporte público en el Gran Mendoza comenzó a costar $1.680. Se trata de un incremento del 20% que fue aprobado por el Gobierno provincial.
Tras la entrada en vigencia del aumento, la Subsecretaría de Transporte actualizó los valores de las tarifas de media y larga distancia para viajar a los diferentes departamentos.
Sin embargo, en esa actualización no se había incluido a las empresas prestadoras del servicio de transporte público en la zona Este de la provincia, Dice Tours SRL-Grupo 700 y Nueva Generación SA-Grupo 750.
Los nuevos cuadros tarifarios para estas empresas no habían sido actualizados junto al resto debido a la incorporación el Sistema SUBE en el transporte público del Este, cambio que trajo aparejado un reajuste en el análisis de la tarifa del servicio en esa zona.
Finalmente, este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 981 de la Subsecretaría de Transporte, fijando los nuevos valores para los pasajes de media y larga distancia en los departamentos del Este.
Estos son los nuevos valores de la tarifa de colectivo para la zona Este:
- Mendoza a San Martín pasó de $4.600 a $5.520
- Mendoza a Junín pasó de $4.600 a $5.520
- Mendoza a Rivadavia pasó de $4.600 a $5.520
- Mendoza a Santa Rosa pasó de $6.700 a $8.040
- Mendoza a La Paz pasó de $13.000 a $13.560