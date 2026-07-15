Aumentó el boleto del transporte público: cuánto costará viajar a la Zona Este

La Subsecretaría de Transporte de Mendoza oficializó los nuevos valores de las tarifas de los colectivos de media y larga distancia.

El aumento del boleto de media y larga distancia comenzó a regir desde este lunes. Foto: Municipalidad de San Martín

Luego del aumento en el precio del boleto de colectivo que pasó a costar $1.680. Esa suba implicó un incremento en las tarifas de los pasajes de colectivo de media y larga distancia. La Subsecretaría de Transporte ahora actualizó los valores de los pasajes para la Zona Este, luego de la implementación del sistema SUBE.

A partir del lunes 13 de julio la tarifa plana del transporte público en el Gran Mendoza comenzó a costar $1.680. Se trata de un incremento del 20% que fue aprobado por el Gobierno provincial.

Tras la entrada en vigencia del aumento, la Subsecretaría de Transporte actualizó los valores de las tarifas de media y larga distancia para viajar a los diferentes departamentos.

Sin embargo, en esa actualización no se había incluido a las empresas prestadoras del servicio de transporte público en la zona Este de la provincia, Dice Tours SRL-Grupo 700 y Nueva Generación SA-Grupo 750.

Los nuevos cuadros tarifarios para estas empresas no habían sido actualizados junto al resto debido a la incorporación el Sistema SUBE en el transporte público del Este, cambio que trajo aparejado un reajuste en el análisis de la tarifa del servicio en esa zona.