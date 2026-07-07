En un año el precio del boleto de colectivo aumentó el doble que la inflación

El Gobierno de Mendoza confirmó un nuevo aumento en el precio del boleto de colectivo a partir del 13 de julio. Desde la próxima semana el valor de la tarifa plana del transporte público pasará de $1.400 a $1.680 . Esta actualización implica que el boleto alcanzará un incremento del 68% respecto al costo que tenía hace un año atrás , prácticamente duplicando de esta manera la inflación interanual para el mismo periodo de tiempo.

La Subsecretaría de Transporte oficializó este martes mediante la Resolución Nº 962 las nuevas tarifas del servicio público de transporte para el Gran Mendoza a aplicarse desde el 13 de julio de 2026.

De esta manera, el precio del boleto base escalará la próxima semana a $1.680. Esto implica un incremento del 68% respecto al valor que tenía la tarifa del transporte hace exactamente un año, que se ubicaba en $1.000.

A comienzos de 2025 el transporte público en Mendoza costaba $850 y el 12 de mayo de 2025 subió a los $1.000. En ese valor se mantuvo hasta noviembre de 2025 cuando se actualizó a $1.200 y en enero de 2026 se fijó el valor actual de la tarifa, que es de $1.400.

Esto quiere decir que el boleto aumentó un 68% respecto al valor que tenía el año pasado. Esa cifra prácticamente duplica la inflación registrada para el mismo periodo de tiempo.

Según los datos oficiales publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), en Mendoza la variación interanual del índice de precios al consumidor calculada entre mayo de 2025 y mayo de 2026 fue del 32,2%.

Tarifa subsidiada

Pese a este ajuste tarifario, el boleto del transporte público en Mendoza continúa estando subsidiado en gran medida por el Gobierno provincial.

Desde la Subsecretaría de Transporte advierten que la tarifa que permitiría al sistema estar en equilibrio sin intervención del Estado provincial considerando las gratuidades actualmente vigentes sería de $4.495,66.

En este sentido, el Gobierno provincial continuará subsidiando desde la semana que viene el 62% del costo total del boleto, tomando como referencia la tarifa plana, mientras que en los valores para estudiantes y jubilados, el subsidio alcanza el 81%.

“Surge la necesidad de modificar las tarifas vigentes a fin de preservar los recursos del Fondo Compensador del Transporte y posibilitar el mantenimiento del subsidio que la Provincia de Mendoza destina a los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros a través del mismo, al afrontar la diferencia que existente entre la recaudación por las tarifas percibidas de los usuarios del servicio y el costo del sistema de transporte público de pasajeros”, expresa la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial.

Asimismo, en el Gobierno mendocino también resaltan que el valor de la tarifa de transporte de la provincia está por debajo de otros centros urbanos importantes como Córdoba y Rosario, donde el boleto cuesta $1.720.