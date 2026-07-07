Quién es Rodrigo Sbarra, el nuevo viceministro de Salud que fue investigado por presunto lavado de dinero en un polémico caso

El Gobierno oficializó este martes una reestructuración en el Ministerio de Salud que incluyó el ascenso de Rodrigo Sbarra a la Secretaría de Gestión Administrativa , cargo equivalente al de viceministro, tras la salida de Guido Giana , quien dejó sus funciones apenas siete meses después de haber asumido.

Los cambios quedaron plasmados en el decreto 579/2026, publicado en el Boletín Oficial, y confirman modificaciones que ya habían sido anticipadas por fuentes oficiales.

Hasta ahora, Sbarra ocupaba la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, puesto al que había llegado en diciembre de 2025 mediante el decreto 874/2025. Con la nueva disposición, pasará a encabezar la Secretaría de Gestión Administrativa. El texto oficial establece: "Designase, a partir del 7 de julio de 2026, en el cargo de Secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud al licenciado Rodrigo Alberto Sbarra".

Se trata de un exsecretario de Cambiemos investigado por el hallazgo de un sobre con miles de dólares en un cajón del despacho que ocupaba en el Ministerio de Producción entre 2015 y 2019.

Sbarra trabajó como secretario de Coordinación en ese mandato y fue investigado luego de que Matías Kulfas lo denunciara por haber encontrado un sobre con 10 mil dólares que incluía además el nombre de una empresa y documentación, en el que fue su despacho en la aquella entonces oficina 504 del edificio “ex-Aerolíneas”

La investigación estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, y la denuncia fue radicada en el juzgado federal del juez Julián Ercolini.

Tras el embargo de sus bienes, el 13 de diciembre de 2023 fue sobreseído. Pese a que el exfuncionario asegurara que el sobre “estuvo plantado” por el kichnerismo, la justicia detectó inconsistencias en su declaración.

Con el avance de la investigación, esa hipótesis de Sbarra perdió fuerza luego de que una exsecretaria del funcionario confirmara que la escritura manuscrita que figuraba en el sobre le pertenecía y una empleada de Nordelta declarara que este secretario había comprado un terreno valuado en unos 180.000 dólares.

Ese lote quedó bajo la lupa porque no figuraba entre los bienes declarados por el exfuncionario. Sin embargo, en sus presentaciones patrimoniales sí aparecía una deuda con su padre, José Alberto Sbarra, empresario radicado en Miami, por una cifra similar al valor de la propiedad.

La investigación también puso el foco sobre otros activos declarados por Sbarra. Los investigadores detectaron inconsistencias patrimoniales y comenzaron a revisar la evolución de distintos bienes, entre ellos un automóvil, una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires y dos terrenos ubicados en Navarro. Sin embargo, la justicia sobreseyó al nuevo viceministro.