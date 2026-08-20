La Libertad Avanza le puso límites al PRO en la Ciudad y condicionó un posible acuerdo electoral para 2027
En medio de las conversaciones para alcanzar un acuerdo electoral de cara a 2027, Pilar Ramírez marcó las condiciones que, según el espacio libertario, debería aceptar el partido amarillo para avanzar hacia una eventual alianza en CABA.
La Libertad Avanza (LLA) endureció este jueves su postura frente al PRO en medio de las negociaciones por un posible acuerdo electoral para 2027 en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el espacio libertario plantearon que cualquier entendimiento deberá contemplar la agenda que impulsa el partido de Javier Milei.
La encargada de marcar la posición fue Pilar Ramírez, legisladora porteña de LLA, presidenta del partido a nivel distrital y referente de Karina Milei en la Ciudad. Sostuvo que el PRO será bienvenido si comparte el rumbo que propone el oficialismo libertario: "Nosotros trabajamos por el bien de los porteños y si ellos (por el PRO) entienden que el camino es el que marcamos nosotros, está buenísimo y bienvenidos. A nosotros nos interesa que nuestra agenda se discuta".
Qué le reclama LLA al PRO para avanzar con un acuerdo
Ramírez enumeró algunas de las iniciativas que LLA pretende que el PRO acompañe. Entre ellas mencionó la eliminación de las PASO, una Ley Bases para achicar el Estado y una legislación orientada a garantizar una mayor libertad comercial.
La legisladora cuestionó además el recorrido del PRO en la Ciudad y planteó que el gobierno de Javier Milei fue necesario para avanzar sobre algunas problemáticas: "El PRO hace veinte años que gobierna la Ciudad y necesitó de este Presidente (por Javier Milei) para terminar con los trapitos, los acampes y los intermediarios de la pobreza".
En ese sentido, Ramírez, en charla con A24, planteó una condición para el eventual entendimiento: "Habría que entender si ellos quieren lo mismo".
¿Acuerdo electoral en 2027?
La presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña buscó bajar las expectativas sobre un acuerdo inmediato y sostuvo que 2026 debe ser considerado un año de gestión. Según explicó, la discusión sobre una eventual alianza electoral entre LLA y el PRO recién debería darse en 2027.
Las conversaciones entre ambos espacios ya tuvieron un primer capítulo la semana pasada, cuando dirigentes de LLA y del PRO se reunieron en la Casa Rosada para comenzar a analizar un posible acuerdo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Por La Libertad Avanza participaron el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Lule Menem. Por el PRO estuvieron Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.
Ramírez aclaró que no participó de ese encuentro, aunque consideró que la reunión sirvió para comenzar a conversar sobre posibles acuerdos parlamentarios.
LLA y PRO: las diferencias en la Ciudad de Buenos Aires
La dirigente libertaria aseguró que ambos espacios comparten el rumbo a nivel nacional, aunque reconoció que el vínculo fue más complejo en la Ciudad: "Compartimos el rumbo con el PRO, de eso no hay dudas. A nivel nacional nos acompañó en todo, en Ciudad nos costó un poco más".
De acuerdo con Ramírez, después de las elecciones de mayo de 2025 comenzaron a aparecer mayores coincidencias entre ambos espacios porque, según su interpretación, el PRO comprendió que "el rumbo que quieren los porteños es el nuestro".