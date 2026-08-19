El PRO enfría un acuerdo con Javier Milei y advierte: "No queremos sumisión"

El reencuentro entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) todavía no se traduce en un acuerdo electoral concreto . Así lo dejó en claro el presidente del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling , quien expresó sus dudas sobre el acercamiento entre ambos espacios y aseguró que, después de la experiencia acumulada durante la gestión de Javier Milei, mantiene una posición de cautela.

" Soy escéptico a cualquier tipo de acuerdo, porque falta un montón, y más después de toda la experiencia que hemos tenido con esta gente" , sostuvo Goerling. El senador misionero se refirió así a la reunión que la semana pasada reunió a referentes del PRO y LLA. El encuentro fue protagonizado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli , los hermanos Martín y “Lule” Menem , y los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis .

El senador explicó que el PRO está dispuesto a participar de las reuniones a las que sea convocado, pero marcó una diferencia entre dialogar y avanzar hacia un acuerdo electoral . Según relató, el encuentro fue solicitado por Karina Milei y el PRO mantiene la decisión de participar de este tipo de conversaciones para "apoyar y ayudar a que salgan las cosas".

Sin embargo, remarcó que todavía falta para que ese diálogo se transforme en un acuerdo concreto y consideró que esa discusión debería darse durante el próximo año o hacia fines de este , y señaló que el escenario también dependerá de qué ocurra con las PASO.

Goerling ratificó su posición a favor de mantener las PASO y aseguró que esa postura fue discutida dentro de la mesa ejecutiva del PRO, donde participan, entre otros dirigentes, Mauricio Macri, Jorge Macri, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y María Eugenia Vidal .

Las PASO, el sistema a mantener según el PRO Prensa Gobierno

Según explicó, en esa instancia partidaria se definió que lo conveniente era conservar las primarias, aunque admitió que podrían discutirse modificaciones a la legislación para mejorar su funcionamiento.

El senador cuestionó además, en charla con Infobae, que el sistema electoral pueda modificarse periódicamente de acuerdo con las necesidades del Gobierno del momento: "No se puede cada dos años ir cambiando el sistema electoral, según lo que le convenga siempre al oficialismo de turno". Para el funcionario, cualquier modificación debería surgir de una discusión amplia entre las distintas fuerzas políticas y no de una decisión vinculada con quién resulta beneficiado o perjudicado electoralmente.

La desconfianza entre el PRO y La Libertad Avanza

El legislador también hizo referencia a la relación entre el PRO y el espacio libertario desde la llegada de Milei al Gobierno. Según su interpretación, durante estos años existieron intentos del oficialismo de incorporar dirigentes del PRO de manera individual, sin avanzar en una negociación institucional con el partido.

En ese contexto, Goerling remarcó que su partido siempre estuvo dispuesto a construir un acuerdo, pero bajo la condición de conservar su identidad política: "Siempre estuvimos como para armar un gran acuerdo, pero lo que dijimos es, con respeto, que nos mantengan y respeten nuestra identidad como partido, no la sumisión".

"Hay que armar un frente que no sea ni kirchnerismo ni Milei. Creo que el PRO tiene que liderar eso", planteó el presidente de su bloque en el Senado. A su vez, advirtió que una polarización extrema podría dejar sin espacio político a quienes no se identifiquen con ninguno de los dos sectores.

"Está complicada la calle"

Además de la discusión electoral, el senador cuestionó la situación económica que atraviesa su provincia, Misiones, y describió un escenario complejo en el consumo y la actividad productiva: "Mi provincia está muy mal. La economía diaria está muy mal, el consumo está muy mal, se cierran fábricas, se cierran negocios".

Goerling también marcó una diferencia entre los indicadores de la macroeconomía y lo que observa en la vida cotidiana. "Realmente está complicada la calle", resumió. Uno de los principales reclamos está relacionado con el costo de la energía. Según explicó, Misiones no cuenta con una red de gas natural y depende exclusivamente de la electricidad como fuente energética.

Finalmente, Goerling dejó un mensaje dirigido al Gobierno nacional: "Si quiere reelegir el Gobierno va a tener que escuchar, o si no, se le va a complicar el panorama".