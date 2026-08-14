Desde el PRO abrieron la puerta a una nueva reunión entre Javier Milei y Mauricio Macri: "Están en eso"

Luego del llamado de Mauricio Macri con Karina Milei , desde el PRO trascendió la posibilidad de que el expresidente y Javier Milei se reúnan de nuevo . Quien lo afirmó fue el diputado nacional Fernando de Andreis: " Creo que están en eso. No digo mañana, pero si eso avanza bien, debería desembocar en eso ".

El legislador había participado del encuentro que la reunión que referentes de los dos espacios mantuvieron en la Casa Rosada para intentar recomponer el vínculo político y avanzar en una agenda de trabajo conjunto. Allí estuvieron también el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; y el libertario Eduardo "Lule" Menem.

De Andreis, en diálogo con La Red, buscó bajar las expectativas sobre un acuerdo inmediato y aclaró que no se avanzó en “ninguna cuestión puntual”. “Es necesario tener una conversación más profunda, conceptual, de para dónde vamos, de por qué, de qué cambió, de por qué ahora sí. Bueno, eso lleva tiempo”, afirmó.

También señaló que durante el encuentro se repasó cómo evolucionó la relación entre ambos espacios, marcada por apoyos parlamentarios, diferencias y momentos de acercamiento y distancia: “Todos sabemos más o menos qué quiere el otro”.

El diputado amarillo sostuvo que no fue necesario discutir todavía cuestiones de fondo: “Todos sabemos más o menos qué quiere el otro, eso también es cierto. Y no fue necesario ponerlo sobre la mesa todavía”. En ese sentido, planteó que el objetivo actual es reconstruir la confianza política y profundizar el diálogo.

El PRO sigue dividido sobre competir solo o con Milei

El diputado reconoció que dentro del PRO hay dirigentes que prefieren competir de manera independiente: “Hay dirigentes dentro de nuestro espacio que no quieren. Quieren ir solos”.

Aun así, consideró que existe tiempo antes de las elecciones para seguir explorando un trabajo conjunto.

¿El diálogo podría extenderse al Poder Ejecutivo?

Consultado sobre una eventual coordinación también en el Ejecutivo, respondió que podría ocurrir más adelante, aunque aclaró que no fue una definición tomada en la reunión: “Es necesario transcurrir momentos de conversación, de diálogo, de entendimiento, de profundización”.

Reuniones cada 15 días y reconstrucción de confianza

Tras la cumbre en Casa Rosada, ambos espacios acordaron mantener reuniones periódicas, con una frecuencia aproximada de 15 días, para coordinar cuestiones parlamentarias y continuar el proceso de acercamiento.

En cuanto al contacto telefónico entre Mauricio Macri y Karina Milei, De Andreis evitó pronunciarse sobre quién tomó la iniciativa. “La parte de quién llamó a quién, sinceramente también desde ayer me empezó la telenovela, pero no lo tengo claro”, ironizó.

El argumento económico detrás del acercamiento

Para el diputado, uno de los factores que explica el acercamiento es la necesidad de darle mayor respaldo político al programa económico del Gobierno. “Para fortalecer el programa económico hace falta darle solidez política”, sostuvo.

También vinculó esa necesidad con la incertidumbre que suelen generar los procesos electorales: “Una economía que viene despegando, obviamente no al ritmo que todos queremos, necesita una certidumbre política”.

¿Habrá candidaturas del PRO para 2027?

De Andreis evitó confirmar nombres para las elecciones de 2027, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad: “No le pusimos nombre y apellido a ninguna candidatura”. Sin embargo, dejó en claro su preferencia: “Obviamente yo siempre voy a querer que encabecen los del PRO”.