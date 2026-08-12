Paso en falso de la gira y llamado a Karina Milei: así fue la conversación de Mauricio Macri para armar el frente común

Mauricio Macri dio un nuevo paso pero en dirección contraria al “Próximo paso” con el que inició una gira nacional , con la idea de instalar candidatos en las ciudades más importantes del país aparte de competir con sus candidatos propios para la Presidencia de la Nación. El expresidente habilitó a Cristian Ritondo y Fernando D'Andreis a juntarse con Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem para iniciar una negociación autorizada por Karina Milei .

Macri y la hermana Milei mantuvieron una conversación telefónica en la noche de ayer . Los representantes partidarios iniciarán mañana el debate de cara a un posible acuerdo electoral para las presidenciales de 2027.

A priori, el acuerdo pretendido sería el vice para el PRO y un acuerdo que respete la continuidad del macrismo al frente de la Ciudad de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires, donde Santilli es el candidato mejor ponderado, también será pedido por el macrismo a cambio de no poner un candidato propio para competir en primera vuelta contra Javier Milei.

En medio de este “barullo”, rumores más que interesados (y dañinos) insisten con proponer a Santilli para reemplazar a Jorge Macri , lo cual llevaría al PRO en incurrir en un defecto similar a las que tuvo en las PASO de 2023. Se quedará sin nada.

Más allá que sus “generales” hayan iniciado el camino de la alianza con La Libertad Avanza muchos meses antes, lo cual lo había empezado a dejar diezmado en la negociación final, Macri tomó la decisión personalmente de juntarse con El Jefe y no con su hermano, Javier Milei, con quien no se encontró más luego de que se enterara en ese mismo momento del despido de Guillermo Francos y la designación de Manuel Adorni.

Jorge Macri y Cristian Ritondo, jefe de gobierno porteño y presidente del bloque en la Cámara de Diputados de la Nación ya habían dado claras muestras de su deseo de que el amarillo incorporase mucho de violeta. Diego Santilli, quien siguió siendo del PRO a pesar de ser el Jefe de Gabinete de la Nación, ya había empezado a militar por la reelección de Milei.

Mauricio Macri mantuvo, en paralelo, una charla con Patricia Bullrich sobre lo que podía pasar si la imagen presidencial seguía en decadencia. La candidatura de la senadora nacional hubiera generado una crisis que el gobierno no podría soportar y que se sumaría al deterioro económico que afecta a todos los grandes centros urbanos y a las familias con un récord en el endeudamiento personal.

La jefa del bloque de senadores nacionales es una de las posibles candidatas a vicepresidente de la Nación, con altas chances de provocar una crisis política posterior si ella decide ser la heredera del proyecto político mileista apoyado por Macri. Sin reelección en 2031, nadie duda que Bullrich querrá ser la candidata a pesar de la decisión que adopten los primos Menem o la propia hermana presidencial.

El discurso de armar un polo anti kirchnerista todavía no incluyó a los radicales, quienes están divididos en tres. Quienes abrazarían un acuerdo con el PRO y LLA, los que pretenden ir solos con la Lista 3 y quienes irían a un acuerdo nacional con el peronismo.

La Ciudad, la Provincia y los cargos que entran en la negociación

Que el ex presidente haya decidido hablar personalmente con la “hermanísima” también tiene que ver con la necesidad de priorizar su deseo personal de conservar la administración de la Ciudad Autónoma. Jorge Macri hace tiempo que no habla con su primo y las relaciones se han enfriado demasiado en los últimos tiempos. A nadie le sirve desenganchar al jefe de gobierno porteño de las decisiones finales, pero Mauricio Macri dejó en claro que todo lo que se haga en nombre del PRO deberá pasar por su última evaluación y aprobación.

La primera reunión de ambos sectores no tiene temario fijo pero confirma la precariedad electoral del oficialismo mileista. De pintar el país de violeta y hacer que el PRO fuera solo como un mero acompañante a este encuentro preliminar hay una diferencia enorme. “Mauricio aprendió que no puede haber un nuevo Acuerdo de Acasusso y después solo ser un mero invitado a comer milanesas”, se sinceró uno de los operadores macristas.

La alianza también abarcaría ministerios y cuotas de poder. Santiago Caputo, el creador político del relato libertario, no estará en estos encuentros pero su impronta si se notará. Él fue el primero que propuso un gran acuerdo antes de las elecciones del año pasado, pero el resultado de octubre empoderó a Karina Milei y los primos Menem de tal manera que lo separaron de todo tipo de decisiones políticas. Al parecer, quieren hacer caputismo sin Caputo y eso también pondría en plazo fijo el futuro del principal asesor presidencial.