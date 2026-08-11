En clave interna, Karina Milei recibió a legisladores bonaerenses y apuntó contra Axel Kicillof

La secretaria general de la Presidencia se reunió en Casa Rosada con diputados y senadores provinciales, algunos de los cuales forman parte del sector más combativo del caputismo.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este lunes por la tarde a los legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza en el Salón Norte de Casa Rosada, donde afloraron los cuestionamientos al gobernador Axel Kicillof.

Se trató de un cónclave especial ya que la referente del Gobierno se mostró con distintos dirigentes claves para el sector de las Fuerzas del Cielo, a cargo de Santiago Caputo, que está enfrentado con ella y distintos referentes que reportan a "El Jefe". Sobresalió diálogo y sonrisas con el diputado provincial Agustín Romo, principal alfil del asesor, en una señal de descomprimir la interna libertaria.

En el inicio del encuentro, la funcionaria agradeció a los legisladores por “el trabajo que vienen realizando para reflejar la agenda nacional a nivel provincial” y criticó “la poca cantidad de sesiones que hubo durante este año tanto en Diputados como en el Senado de la Provincia”, a lo que lo atribuyó “a la falta de consenso dentro del oficialismo provincial”. Se trata de una sorpresiva aseveración de la hermana del presidente, quien habla expresamente de la interna que atraviesa Kicillof con La Cámpora.

Karina Milei, junto a Sebastián Pareja, Fabián Fernández y Agustín Romo “También hablaron sobre las principales demandas y reclamos de la gente en la provincia, con la seguridad como uno de los principales temas”, consignaron desde el Ejecutivo.

“Se repasó el trabajo de la Mesa de Seguridad que impulsa La Libertad Avanza, donde se vienen trabajando proyectos como el uso taser por parte de las policías municipales, la prohibición del uso de celulares en las cárceles provinciales, tomando como referencia la medida implementada a nivel federal, y el reordenamiento de partidas para contar con más patrulleros provinciales”, detallaron fuentes oficiales.