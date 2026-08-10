Durísimo cruce de agravios entre Milei y Marcela Pagano por los 4 billones "perdidos" del Central

En un furioso duelo de redes sociales, el presidente Javier Milei y la diputada nacional Marcela Pagano protagonizaron un feroz cruce que incluyó insultos y descalificaciones. El mandatario defendió a sus funcionarios tras el anuncio de la legisladora sobre una supuesta desaparición de fondos del Banco Central.

Luego de que la legisladora anunciara la demanda penal que presentó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por la presunta desaparición de cuatro billones de pesos, el jefe de Estado decidió intervenir en defensa de sus funcionarios con salvajes críticas a la ex periodista.

Milei reaccionó a la respuesta del titular de la cartera económica, quien le había aclarado a Pagano que los fondos en cuestión eran de “pública trazabilidad”.

Milei reaccionó a la respuesta del titular de la cartera económica, quien le había aclarado a Pagano que los fondos en cuestión eran de “pública trazabilidad”.

“Así que te va a estar llegando una querella por calumnias, por imputarme falsamente la comisión de un delito”, amenazó Caputo.

Milei apoyó los dichos del ministro y al respecto comentó con letras mayúsculas: “DESENMASCARANDO A MENTIROSA SERIAL. NO SORPRENDE LA BASURA QUE ES, YA QUE ES PERIODISTA”.

Este lunes la riña verbal escaló otro nivel con la implacable respuesta de Pagano al presidente, con quien había compartido campaña en 2023, bastante antes de la pelea pública que los dejó en veredas políticas separadas.

“Se ve que la pastillita combinada con el Mango loco, ya no te hace efecto. No solo resultaste ser un chorro y mitómano, sino que además como economista sos un gran panelista frustrado (bien que venías a mis programas y te gustaba mi periodismo)”, arrancó en un arrebato de furia.

Acto seguido, Pagano afirmó que Milei “fundió” 300.000 pymes y le achacó una larga lista de fallas políticas: “Interviniste al INDEC, hambreaste a la clase media y encima sos un esbirro barato de la casta”.

Por si fuera poco, la ex comunicadora también embistió contra la hermana y mano derecha del presidente, Karina Milei.

El rol de Karina Milei en la disputa

“Ya ni tu hermana te puede contener, el poder te enfermó y develó quién realmente eras, tus delirios son un peligro para la Nación”, disparó.