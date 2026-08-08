Hernán Lacunza confirmó que quiere ser candidato presidencial del PRO y cuestionó el rumbo económico de Milei

Hernán Lacunza , ministro de Economía durante el tramo final del gobierno de Mauricio Macri , confirmó su intención de competir como candidato presidencial del PRO en las elecciones del año próximo. El economista aclaró que todavía se considera "precandidato" porque falta más de un año para los comicios y aún resta definir cómo será la competencia interna y si habrá PASO.

También se refirió al aumento de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que pasó del 1,8% en junio al 2,9% en julio. Según explicó, el incremento se reflejará, aunque de manera atenuada, en el índice de inflación nacional que mide el Indec.

Para el exministro, el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires es consistente con una inflación del 2,2% a nivel nacional.

" No creo estemos cerca de que la inflación mensual empiece con cero ", afirmó Lacunza, en referencia a una afirmación realizada por el presidente Javier Milei. En ese sentido, sostuvo que no cree que ese escenario llegue a verse durante el actual mandato. El economista explicó que los procesos de desinflación suelen ser extensos y mencionó los casos de Perú e Israel como ejemplos de procesos que llevaron tiempo. " Es más fácil bajar la inflación de 20 al 2% que de 2% a cero ", señaló en charla con Radio Mitre.

También describió la relación entre el movimiento del dólar y la evolución de los precios: " Cuando el dólar sube un poco la inflación se acerca a 4% y cuando lo clavan baja a 2%" . Para él, se trata de un rango todavía elevado, aunque representa una reducción significativa respecto de los niveles registrados tres años atrás.

"Manifesté intención de competir en esta carrera"

Al referirse a su futuro político, Lacunza explicó que decidió definirse como precandidato porque todavía resta más de un año para las elecciones: "Manifesté intención de competir en esta carrera. Habrá que ver cómo se define y si hay PASO. La convicción y la vocación la tengo", afirmó.

El exministro también contó que conversó sobre su posible candidatura con Mauricio Macri "hace unos meses" y que el expresidente lo "alentó a que lo hiciera".

Qué dijo Lacunza sobre Milei y Kicillof

Consultado sobre si su precandidatura representaba una señal de disconformidad con una eventual candidatura de Javier Milei, Lacunza amplió la crítica e incluyó al gobernador bonaerense Axel Kicillof: "No estoy conforme ni con la de Milei ni con la eventual de Kicillof", respondió. En esa línea, sostuvo que cada gobierno tiene "sus luces y sombras, sus méritos y deméritos" y planteó que la Argentina que viene debería enfocarse en una etapa de construcción.

“La Argentina que viene es más de construcción que de demolición; hay que construir nuevas instituciones, nuevas políticas", afirmó. Para el ex ministro, también son necesarios "otros enfoques" y una mirada diferente sobre el ajuste fiscal. Consideró que el equilibrio fiscal debe mantenerse como un pilar, pero cuestionó que el ajuste sea entendido como un objetivo en sí mismo.

El pedido de Lacunza para recuperar la obra pública

Uno de los puntos centrales de su planteo fue la necesidad de volver a desarrollar obra pública: "Hay que volver a hacerla, que se suspendió hace tres años, porque había un desborde fiscal", sostuvo. De esta manera, diferenció entre el equilibrio fiscal, al que consideró necesario, y el ajuste fiscal como objetivo exclusivo de la política económica.