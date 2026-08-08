Luces amarillas en el tablero del Gobierno: el peligro de un costo político evitable

El Gobierno podría haber postergado el tratamiento de la Ley de Tierras. No era una acción política esencial, como si lo es la reforma a la Carta Orgánica del BCRA que presentó Javier Milei. El mercado mira la gobernabilidad en el comienzo de un año electoral complicado.

El proceso de desregulación de amplias distorsiones que sufre la actividad económica desde hace décadas es más que necesario. Pero no lo suficiente como pagar pagar el costo político al Gobierno de sufrir una derrota en el Senado. Es demasiado lo que el debate de la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada dejó en evidencia en un momento en el que Javier Milei arranca su campaña por la reelección y Luis Caputo.

Hay bastante bronca en algunos ministerios- por no decir en muchos- con Federico Sturzenegger y sus desregulaciones porque, básicamente, el Gobierno tiene cosas muy importantes que hacer por delante. Una la anunció el presidente, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que va absolutamente en línea con la propuesta económica de este gobierno y con lo que viene diciendo desde el 2023 en cuanto a dejar de financiar al Estado.

Tiene por delante, además, una campaña ya iniciada por la reelección presidencial de Javier Milei, que hasta dijo que tiene quién lo vaya a acompañar. No quiere decir todavía su candidato a vice, pero ya lo anunció.

El desafío de la gobernabilidad frente a la agenda de reformas El costo de avanzar a destiempo en el Congreso Por el otro lado, el Gobierno avanza en el Congreso a destiempo, sin ritmo y sin tener absolutamente en claro si tiene los votos o no, con leyes que en este momento podrían ser superfluas, como lo que pasó esta semana en el Congreso; ayer con una ley sobre tierras que podría ser importante, que tiene algunos elementos sobre usurpaciones, que tiene algunos elementos sobre plan de fuego, que podrían ser importantes de votar, pero que no son imprescindibles en un momento donde el Gobierno tiene que mostrar gobernabilidad.

Este es un momento en el que el Gobierno ya dio vuelta a la curva, y el mercado- y esto lo sabe muy bien Luis Caputo que está negociando tener bien anclados los vencimientos de aquí hasta después de las elecciones-, está mirando ya no el Javier Milei que hace reformas y que va adelante, sino el Javier Milei que el 10 de diciembre del año que viene pueda volver a asumir y en qué condiciones de poder.