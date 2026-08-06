El Gobierno suspendió la reforma portuaria tras el paro que paralizó las exportaciones

A través del Decreto 716 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dejó sin efecto la desregulación del servicio de guía de embarcaciones.

La medida oficializa el acuerdo con el sector para destrabar el conflicto que afectó la actividad portuaria nacional.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 716, publicado este jueves en el Boletín Oficial, mediante el cual se suspendió la reforma del servicio de practicaje y pilotaje en todo el territorio nacional. La decisión oficial busca destrabar un conflicto de alta gravedad que paralizó durante dos días el flujo de las exportaciones e importaciones en las principales terminales del país.

La medida deja formalmente sin efecto al Decreto 690, impulsado a fines de julio con el objetivo de actualizar un marco normativo considerado "obsoleta" y reducir barreras de acceso para nuevos prestadores. Sin embargo, la entrada en vigencia de esa desregulación desencadenó una fuerte medida de fuerza por parte de los prácticos y pilotos, creando una situación excepcional que puso en riesgo la operatividad del comercio exterior.

Puntos clave del acuerdo y rebaja de tarifas Para contener la crisis del sistema, funcionarios del Ministerio de Seguridad mantuvieron negociaciones con los representantes de las entidades que nuclean a los guías de las embarcaciones. Como resultado de las reuniones se alcanzaron los siguientes consensos:

Suspensión de la norma: Dejar sin efecto el Decreto 690/2026.

Normalización del servicio: Reactivación inmediata y regular de las maniobras portuarias.

Reducción tarifaria: Un descuento del 20% en las tarifas vigentes del servicio de practicaje y pilotaje.

Mesa de trabajo: Creación de un espacio intersectorial para redactar una nueva regulación consensuada. Mesa de Trabajo y garantía de la navegabilidad El texto oficial instruye la conformación de una Mesa de Trabajo en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Este equipo estará integrado por representantes de dicha cartera, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y miembros del sector privado vinculado al practicaje y pilotaje.