Rafael Grossi quedó 3° en la primera votación para secretario general de la ONU pero Cancillería mantiene la expectativa

La candidatura de Rafael Grossi para conducir las Naciones Unidas, respaldada por la Casa Rosada desde noviembre pasado, sufrió un primer traspié en la carrera por suceder a António Guterres.

En el sondeo preliminar que abrió el proceso de selección, el diplomático argentino terminó tercero. De todos modos, tanto en Balcarce 50 como en el Palacio San Martín —los impulsores de la postulación— mantienen la expectativa de un desenlace favorable.

Grossi cosechó siete adhesiones positivas entre los quince miembros del Consejo de Seguridad, dos por debajo del piso que se exigirá en las votaciones definitivas. Dos países se pronunciaron en contra y otros seis eligieron la opción "no opina".

Ese resultado lo dejó por detrás de la expresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, que reunió diez apoyos, un rechazo y cuatro abstenciones, y de la candidata de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, con nueve votos favorables, dos negativos y cuatro sin opinión. Según analistas vinculados a la ONU y diplomáticos argentinos, ambas quedaron como las mejor posicionadas de cara a las siguientes rondas.

El titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sí logró un panorama más auspicioso que el de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, auspiciada por Brasil y México, que obtuvo seis apoyos, cinco rechazos y cuatro abstenciones.

Rafael Grossi recibió un pedido formal de Rusia por los ataques a instalaciones nucleares en Irán.

Más relegados, y sin demasiadas chances según los especialistas, quedaron Macky Sall (Senegal), María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Olara Otunnu (Uganda).

Lo que viene: el 21 de agosto y el poder de veto

Grossi ya está enfocado en la próxima votación preliminar, prevista para el 21 de agosto. El proceso, sin embargo, tiene un tramo decisivo más adelante: los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia— definirán al sucesor de Guterres después de la decisión de los miembros no permanentes, y todavía no dieron señales firmes sobre sus preferencias.

Esa definición llegará a fines de año, y allí bastará un solo veto para dejar afuera a cualquier candidato. El nuevo secretario general asumirá el 1° de enero.

En un encuentro organizado por la Celac en Montevideo, que reunió a los cinco candidatos latinoamericanos que aspiran a conducir la ONU, Grossi eligió reivindicar la gestión del peruano Javier Pérez de Cuéllar, secretario general del organismo entre 1982 y 1991.