Un abogado de Javier Milei defendió la estrategia legal de Cristina Fernández de Kirchner de recurrir a la ONU

El abogado penalista Francisco Oneto , uno de los letrados que representó al presidente Javier Milei en distintas causas judiciales, salió a respaldar la estrategia internacional de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó a quienes sostienen que un eventual dictamen favorable de la ONU no tendría efectos sobre la condena de la exmandataria. "Sorprende el desconocimiento", escribió en sus redes sociales al rechazar esas interpretaciones.

El doctor sostuvo que la posibilidad de revisar una sentencia firme está prevista en la legislación argentina. En ese sentido, citó el artículo 366, inciso F, del Código Procesal Penal Federal, que, según explicó, "habilita la revisión de sentencia firme cuando un órgano de aplicación de un tratado se pronuncia en una comunicación individual".

Para Oneto, esa condición se cumple en este caso porque el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) es "exactamente eso". Además, recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos "da competencia para recibir denuncias de individuos y lo faculta a emitir dictamen".

Con ese argumento, el abogado concluyó: "Traducción: un dictamen favorable habilitaría la acción de revisión. La cosa juzgada no es el muro que dicen".

Sorprende el desconocimiento de los “especialistas” que aseguran que un dictamen favorable a CFK del Comité de DDHH de la ONU no tendría efectos en su condena “porque está firme”. Falso. El art. 366 inc. f del CPPF habilita la revisión de sentencia firme cuando un órgano de…

El planteo de Oneto llegó después de que Cristina Kirchner recurriera al Comité de Derechos Humanos de la ONU para intentar revertir la condena dictada en la causa Vialidad, que además le impide ejercer cargos públicos de manera perpetua. La presentación fue realizada el 13 de julio y este miércoles quedó formalizada por sus abogados Carlos Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim.

Como primer paso, el organismo internacional deberá analizar tres pedidos cautelares formulados por la defensa. Uno apunta a suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos; otro solicita revisar las condiciones de la prisión domiciliaria; y el tercero reclama la recomposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualmente funciona con tres integrantes.

Francisco Oneto, uno de los abogados de Milei

La postura de Oneto contrasta con la que expresó el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien descartó que el Comité pueda modificar el escenario judicial de la expresidenta. No obstante, reconoció que "la persona enjuiciada tiene todo el derecho del mundo a recurrir y es válido su derecho a apelar en instancias internacionales".

Aun así, afirmó que "no es jurídicamente viable que ONU se ocupe de esto" y planteó: "¿El organismo internacional puede involucrarse en atacar una resolución firme? Porque el fallo de Vialidad es producto de un proceso que superó muchísimas instancias. Quince jueces consideraron que era autora de ese delito".