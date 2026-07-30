Discurso "brutal" de 20 minutos, mensaje grabado y funcionarios clave: los entretelones de la Cadena Nacional de Javier Milei

El presidente Javier Milei grabará este jueves a las 16 su mensaje para la Cadena Nacional que se emitirá a las 20, en marco del anuncio del envío al Congreso del proyecto para reformar la carta orgánica del Banco Central.

De acuerdo con fuentes oficiales que consultó MDZ , el discurso, que se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada, durará "entre 20 a 30 minutos" y tendrá la presencia de miembros del equipo económico y algunos referentes del Gabinete. También aseguran que tendrá un tono "brutal".

Los funcionarios que forman parte de estos encuentros técnicos son el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning. Se confirmó que asistirá también el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Se trata de una iniciativa que el líder libertario considera una de las principales medidas institucionales de su programa económico. El objetivo central es modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria para restringir al máximo su intervención en el financiamiento del Estado y reforzar su independencia respecto del Poder Ejecutivo.

Con este mensaje, Milei realizará este jueves su undécima cadena nacional desde que asumió la Presidencia. A lo largo de su administración, recurrió a este mecanismo institucional para comunicar los anuncios más relevantes de su Gobierno. Entre ellas se encuentran la presentación del DNU de desregulación económica, la convocatoria al Pacto de Mayo, la firma de ese acuerdo en Tucumán, la presentación del Presupuesto Nacional en el Congreso y distintos mensajes vinculados a la marcha del plan económico y las reformas impulsadas por su gestión libertaria.

Las últimas cadenas nacionales de Milei

La más reciente fue el 9 de julio de 2026, cuando encabezó una cadena nacional desde Tucumán con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Durante el mensaje, Milei hizo un balance de su administración, defendió el rumbo económico, reivindicó el ajuste fiscal y sostuvo que el Gobierno logró evitar una hiperinflación. Además, llamó a profundizar las reformas estructurales y buscó mostrar una nueva etapa de diálogo con los gobernadores.

La cadena nacional anterior había sido el 27 de marzo de 2026, pocas horas después de que la Justicia de Estados Unidos emitiera un fallo favorable para la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. Desde la Casa Rosada, Milei celebró la decisión judicial, cuestionó con dureza a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la estatización de la petrolera en 2012, y afirmó que el fallo representaba una reivindicación para el país.

Antes de eso, el 1° de marzo de 2026, el Presidente inauguró el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso transmitido por cadena nacional. En esa oportunidad realizó un extenso repaso de su gestión, defendió las principales reformas impulsadas por el Gobierno, anunció que buscaría avanzar con nuevas transformaciones económicas e institucionales —entre ellas ya había adelantado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la reforma electoral y el Presupuesto 2027— y volvió a confrontar con la oposición, a la que dedicó buena parte de sus críticas durante una intervención que se extendió por casi dos horas.