Javier Milei anunciará por cadena nacional el proyecto para blindar la autonomía del Banco Central y prohibir la emisión para financiar al Tesoro
El presidente Javier Milei presentará este jueves a las 20 los lineamientos de una reforma profunda de la Carta Orgánica del BCRA. La iniciativa también busca impedir por ley la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, eliminar la transferencia de utilidades al Tesoro.
Tal como adelantó MDZ en primicia, el presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional este jueves a las 20 para presentar uno de los proyectos institucionales más relevantes de su gestión: una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El mensaje será grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico y tendrá como eje central la intención del Gobierno de prohibir por ley la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. Según anticiparon voceros oficiales, el proyecto ingresará a la Cámara de Diputados después del receso invernal y el oficialismo buscará que sea tratado y aprobado lo antes posible.
Cuál será el objetivo principal de la reforma
La iniciativa apunta a establecer que la preservación del valor de la moneda sea el único y prioritario mandato del Banco Central.
En ese marco, el Gobierno propone reforzar la autonomía de la entidad y limitar de manera permanente cualquier mecanismo de asistencia monetaria al Poder Ejecutivo.
Qué cambios prevé el proyecto
De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, el texto incorpora modificaciones profundas en el funcionamiento del BCRA.
Las principales medidas
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Prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
Eliminación de la transferencia de utilidades contables al Tesoro.
Prohibición del uso de letras intransferibles para asistir al Estado.
Endurecimiento de los requisitos y causales para remover al presidente y a los directores del Banco Central.
Creación de un régimen de sanciones penales para quienes vulneren la autonomía de la entidad o habiliten asistencia monetaria al Ejecutivo.
El objetivo declarado es “blindar” institucionalmente al Banco Central frente a futuros cambios de gobierno.
Quiénes participaron en la elaboración
La reforma fue elaborada por el equipo económico del Gobierno y, según se informó, participaron:
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Luis Caputo, ministro de Economía.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
La figura del “shutdown”
Una de las novedades más relevantes del proyecto es la incorporación de un mecanismo de “shutdown” o paralización administrativa, inspirado en el modelo estadounidense.
Según la propuesta, cuando se agoten las partidas presupuestarias autorizadas por el Congreso, se activarían restricciones inmediatas al funcionamiento del Estado para impedir que el Gobierno recurra a:
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nueva emisión monetaria,
endeudamiento adicional,
o mecanismos extraordinarios de financiamiento.
La idea es evitar que el gasto exceda los recursos autorizados por el Poder Legislativo.
Qué dice el oficialismo sobre los votos
Voceros del Gobierno aseguraron que el proyecto cuenta con respaldo suficiente para avanzar en el Congreso. En el oficialismo sostienen que los votos están, aunque el tratamiento comenzará recién después del receso parlamentario.