Javier Milei anunciará por cadena nacional el proyecto para blindar la autonomía del Banco Central y prohibir la emisión para financiar al Tesoro

El presidente Javier Milei presentará este jueves a las 20 los lineamientos de una reforma profunda de la Carta Orgánica del BCRA. La iniciativa también busca impedir por ley la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, eliminar la transferencia de utilidades al Tesoro.

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El mensaje será grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico y tendrá como eje central la intención del Gobierno de prohibir por ley la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. Según anticiparon voceros oficiales, el proyecto ingresará a la Cámara de Diputados después del receso invernal y el oficialismo buscará que sea tratado y aprobado lo antes posible.

Cuál será el objetivo principal de la reforma La iniciativa apunta a establecer que la preservación del valor de la moneda sea el único y prioritario mandato del Banco Central.

En ese marco, el Gobierno propone reforzar la autonomía de la entidad y limitar de manera permanente cualquier mecanismo de asistencia monetaria al Poder Ejecutivo.

Qué cambios prevé el proyecto De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, el texto incorpora modificaciones profundas en el funcionamiento del BCRA.