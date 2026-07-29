Javier Milei vuelve a mover la agenda exterior y recibe al presidente surcoreano con inversiones en la mira

El presidente Javier Milei recibirá este viernes en la Casa Rosada a su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en una reunión que tendrá como eje los intereses compartidos entre Buenos Aires y Seúl. Los mandatarios revisarán el estado de la relación bilateral y analizarán posibles avances dentro de la agenda económica.

La administración libertaria pondrá el foco en el intercambio comercial y las alternativas de inversión. El encuentro sumará una nueva actividad al frente internacional que el jefe de Estado mantuvo activo durante los últimos días.

Lee Jae-myung EFE Corea del Sur pone la lupa sobre sectores estratégicos de la Argentina El Gobierno surcoreano mantiene su atención sobre distintas áreas de la economía argentina que podrían ofrecer oportunidades para sus empresas. La reunión presidencial buscará ordenar esas conversaciones y establecer los próximos pasos dentro del vínculo entre ambos países. Las delegaciones también repasarán los compromisos vigentes y las posibilidades de cooperación económica. Los capitales asiáticos ocuparán un lugar principal dentro del temario previsto para la cita.

La Casa Rosada intentará mostrar el encuentro como una señal favorable para su política de acercamiento a socios con capacidad de inversión. Corea del Sur sostiene relaciones comerciales con la Argentina y cuenta con intereses sobre sectores considerados estratégicos. El Poder Ejecutivo pretende fortalecer ese canal mediante contactos directos entre los principales responsables políticos.

Lee Jae-myung EFE Milei regresa de Perú y suma otra foto internacional en la Casa Rosada El mandatario argentino llegará a la reunión después de su reciente paso por Perú, donde participó de las actividades oficiales por la asunción presidencial de Keiko Fujimori. La Universidad de San Martín de Porres también le entregó el título de Doctor Honoris Causa durante una ceremonia realizada en Lima. Milei mantuvo además un encuentro bilateral con la nueva presidenta peruana para revisar la relación entre ambos gobiernos. La gira regional marcó la antesala de la visita del jefe de Estado surcoreano.