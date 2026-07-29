Cómo será la misión de Pablo Quirno a China con Karina Milei y Luis Caputo para destrabar la agenda comercial

La comitiva oficial encabezada por el canciller viajaría antes que Javier Milei y también buscará resolver los temas pendientes entre ambos gobiernos.

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno prepara un viaje a China con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La delegación buscará avanzar sobre las negociaciones comerciales que la Argentina mantiene con las autoridades de Beijing. El funcionario explicó que la Cancillería todavía analiza posibles fechas para concretar la visita oficial.

La Casa Rosada sostiene contactos frecuentes con el gobierno de Xi Jinping pese a las diferencias ideológicas entre ambas administraciones. Quirno afirmó que la relación bilateral “está bien” y estimó que la comitiva podría viajar durante 2026. El canciller también aclaró que la delegación partiría antes de una eventual visita de Javier Milei.

N/A Quirno busca ordenar el vínculo antes del viaje de Milei Javier Milei anunció por primera vez su intención de viajar a China a fines de 2024 y volvió a mencionar ese plan en enero de este año. El Presidente tuvo su primer encuentro cara a cara con Xi Jinping durante la cumbre del G20 celebrada en Brasil en noviembre de 2024. La reunión marcó un acercamiento después de las críticas que el libertario había dirigido contra Beijing durante la campaña electoral.

En este marco, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, también participó de las conversaciones con China en una serie de reuniones en Shanghái a mediados de junio para negociar la renovación del swap de monedas. El acuerdo comenzó hace 17 años y tiene como fecha de vencimiento el próximo 6 de agosto.

NA China se acerca a Lula mientras Milei le da la espalda Xi Jinping respaldó a Luiz Inácio Lula da Silva durante una conversación telefónica que coincidió con una nueva tensión diplomática entre Argentina y Brasil. El mandatario chino defendió la soberanía brasileña y rechazó cualquier intervención externa en sus asuntos internos. El mensaje llegó después del apoyo de Milei a Jair Bolsonaro y de sus cuestionamientos contra Lula. La postura de Beijing reforzó además la sociedad entre China y Brasil dentro del bloque BRICS.