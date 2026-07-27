Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno con una carta documento tras criticar la foto sin Lionel Messi

La tensión entre la política y el fútbol argentino escaló a niveles legales luego de que Rosario Central remitiera una carta documento al canciller Pablo Quirno . El conflicto se originó a raíz de publicaciones realizadas por el funcionario en la red social X (ex Twitter) el 19 de julio de 2026, en las cuales calificó como una "desgracia institucional" un homenaje del club a la Selección argentina sin mostrar a Lionel Messi ni a Scaloni .

El club de Arroyito sostiene que las afirmaciones del ministro son "falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas" . Según la defensa de la institución, la imagen cuestionada no buscaba excluir a figuras por su origen en otros clubes, sino que tenía como objetivo exclusivo homenajear a Giovani Lo Celso, jugador formado en las divisiones inferiores "canallas" . La foto correspondía a la formación inicial del partido contra Jordania, la única en la que Lo Celso participó como titular, y contaba con los once jugadores reglamentarios.

Desde la institución santafesina enfatizaron que el uso de adjetivaciones como "odioso" e "infame" por parte del funcionario para referirse al club y a sus trofeos ganados denota un evidente ánimo de dañar y desprestigiar. Además, el comunicado destaca que Quirno, en su carácter de alto funcionario nacional, "posee deberes especiales de cuidado " al dirigirse a organizaciones de la sociedad civil, advirtiendo que sus dichos "promueven deliberadamente sentimientos de odio y discriminación".

El ministro de Relaciones Exteriores había citado en X la publicación de Rosario Central que le agradecía a la Selección argentina por ser subcampeón del Mundial 2026, pero sin mostrar a las dos figuras más importantes. " Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame ", escribió Quirno.

Sus afirmaciones son falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas. Son falsas porque la razón por la cual el Club eligió la foto en cuestión era, precisamente, para homenajear a Giovanni Lo Celso y destacar a un jugador de nuestro club, lo cual resulta natural, y su participación en esta gloriosa selección argentina. De hecho, varios clubes argentinos hicieron lo mismo y destacaron en sus redes a los jugadores surgidos de sus inferiores. Además, como debería haber sido obvio para Ud., de la foto no se “sacó” a nadie: cualquiera puede contar que en la foto hay once jugadores. Dado que frecuentemente Ud. ha realizado publicaciones sobre fútbol, no ignora que esa es la cantidad de jugadores titulares en cualquier partido. En otras palabras, mintió a sabiendas y con mala intención.

Además, sus dichos son profundamente ofensivos para una institución de la trayectoria y prestigio de Rosario Central Las adjetivaciones que eligió (“odioso”, “infame”) son insultos, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y su referencia de “infame” al torneo ganado por Rosario Central el año pasado denota un evidente ánimo de dañar, desprestigiar y ofender. Por otra parte, su atribución de intenciones miserables, absolutamente falsas, como excluir al director técnico y al capitán de la Selección Nacional por su origen en otro club, busca, adrede, perjudicar la imagen, el prestigio y el honor de nuestra institución, adjudicándole una intención perversa y mezquina con el propósito de generar una antipatía pública, que van a sufrir nuestros simpatizantes, jugadores y toda la institución como tal, así como además usted está buscando generar violencia con sus dichos agraviantes. Usted tiene y genera odio. Es inconcebible e inaceptable que ud. promueva deliberadamente esos sentimientos de odio y discriminación hacia nuestra institución.

Debo recordarle que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su condición de alto funcionario del gobierno nacional, nada menos que el Canciller de la República, coloca en su cabeza deberes especiales de cuidado al momento de dirigirse a ciudadanos comunes o, como en este caso, a organizaciones de la sociedad civil. Ud. no es un ciudadano común. Su palabra causa un efecto y una difusión que no la tiene el hombre corriente. Utilizar la autoridad y notoriedad que le otorga su función para agredir organizaciones que, por el motivo que sea, no son de su agrado, no solamente deshonra el cargo que ocupa sino que agrava la ilegalidad de su conducta. Los argentinos/as esperamos que se ocupe de las múltiples y trascendentes cuestiones que imponen las relaciones exteriores de la República, en lugar de agraviar innecesariamente a una prestigiosa institución del fútbol argentino.

Por consiguiente, y en ejercicio del derecho a la respuesta contenido en el art. 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos le intimo formalmente que, por la misma vía por la que realizó las publicaciones referidas y en el plazo de 48 horas de recibida la presente, aclare y rectifique lo manifestado. Caso contrario, lo demandaremos judicialmente para reparar los daños y perjuicios ocasionados al prestigio y trayectoria de la institución, como de sus miles de seguidores y simpatizantes. Desde ya, le adelanto que donaremos la indemnización obtenida a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario a través de la Asociación Rosarina de Fútbol para que muchos más niños puedan perseguir su sueño de ser como Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María, Giovani Lo Celso, entre tantos otros ídolos de nuestra querida ciudad.