El desubicado posteo de Rosario Central tras la derrota de la Selección argentina: ninguneo a Messi

Tras perder la final del mundo frente a España, Rosario Central subió un posteo agradeciendo a la Selección argentina por el esfuerzo, pero ninguneó al capitán.

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó un clima de tristeza en todo el país. El gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario frustró el sueño del bicampeonato y marcó, además, el último partido mundialista de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

En medio de los mensajes de apoyo que llegaron desde distintos clubes del fútbol argentino, Rosario Central publicó un posteo para felicitar al plantel de Lionel Scaloni por el recorrido realizado durante la Copa del Mundo. Sin embargo, un detalle en la imagen elegida terminó robándose toda la atención.

Los hinchas advirtieron rápidamente que Lionel Messi no aparecía en la fotografía compartida por el Canalla y las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Muchos vincularon la ausencia del capitán con su histórico paso por las inferiores de Newell's y con su reconocida identificación con la Lepra.

El insólito posteo de Rosario Central ninguneando a Messi El desubicado posteo de Rosario Central ninguneando a Messi tras la derrota de la Selección argentina. X @RosarioCentral Pero la explicación es mucho más simple. Rosario Central utilizó una imagen correspondiente a la previa del encuentro frente a Jordania, el único partido del Mundial 2026 en el que Messi no fue titular. Aquel día, el rosarino comenzó en el banco de suplentes, ingresó en el segundo tiempo y hasta marcó un gol, aunque no estuvo presente en la tradicional foto de los once iniciales.