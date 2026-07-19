La primera reacción de Messi tras el pitazo final que derrumbó el sueño del bicampeonato

Lio Messi tuvo un gesto de grandeza con los jugadores de España tras el final del partido. Luego, mostró toda su humanidad en la dolorosa derrota.

Tras el pitazo final que consagró a España campeona del mundo, Lionel Messi tuvo un gesto de grandeza deportiva: saludó uno por uno a varios futbolistas españoles antes de alejarse. Se sentó sobre el césped, a cierta distancia de compañeros, con la mirada perdida, y minutos más tarde levantó la vista para observar a los hinchas argentinos. El primer contacto de Messi con la derrota se dio en ese instante. Messi se mostró afectado.

La premiación del subcampeonato Con el paso de los minutos, el capitán argentino se puso de pie y encabezó la caminata de la Selección hacia el escenario de premiación para recibir la medalla de plata. Messi fue el primero en subir al podio y recibió el saludo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de las autoridades españolas presentes en la ceremonia protocolar.

Ya con la medalla colgada sobre el pecho, el rosarino intentó mantener la compostura durante algunos segundos. Sin embargo, la desilusión por haber quedado tan cerca de un nuevo título mundial terminó por imponerse y las cámaras captaron el instante en el que no pudo contener la emoción y rompió en llanto sobre el césped del MetLife Stadium.