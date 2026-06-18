Comunicado oficial de la familia Messi por la salud del padre de Lionel: "Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad"

Ante los fuertes rumores que trascendieron en las últimas horas respecto de la salud de Jorge Messi, la familia del futbolista se expidió al respecto.

La familia Messi se expidió respecto de la salud de Jorge, el padre de Lionel.

Lionel Messi preocupó a todos luego de su espectacular debut en el Mundial al revelar que atravesaba una delicada situación familiar. Según se pudo saber luego que se trataba de Jorge Messi, su padre, que atraviesa un muy complicado estado de salud que mantiene en vilo al futbolista y su familia.

En las últimas horas, sin que ninguna fuente oficial lo confirmara, trascendió el rumor del supuesto fallecimiento del papá de Leo y comenzó a tomar fuerza en redes. Ante esta situación, el entorno del 10 se vio obligado a emitir un comunicado oficial desmintiendo estas versiones.

El comunicado de la familia de Lionel Messi "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz".

"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso".