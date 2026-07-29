Tras sus vacaciones en Rosario, Messi volvió a entrenarse con Inter Miami: cuándo vuelve a jugar

Lionel Messi ya se reincorporó a las prácticas con el Inter Miami para afrontar la segunda parte de la Major League Soccer y también a Leagues Cup.

Tras concluir el Mundial 2026, Lionel Messi decidió tomarse unas merecidas vacaciones en Rosario. Luego de unos días en su ciudad natal rodeado de los suyos, el martes dio por finalizado su descanso y emprendió viaje a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami y afrontar la segunda parte de la temporada.

Las Garzas ya comenzaron el segundo semestre y disputaron dos partidos sin él, con sendas victorias 3-2 ante Chicago Fire y 1-0 frente a Montreal Impact, ambas por la MLS. De este modo sumaron 6 puntos claves que les permiten ubicarse en el segundo lugar tanto de la Conferencia Este como en la tabla general de la liga con 37 unidades, solo por debajo de Nashville, puntero de ambas con 39.

Lionel Messi se reincorporó a las prácticas con Inter Miami @InterMiamiCF Y para redondear este buen arranque, este miércoles se sumó nuevamente a las prácticas la Pulga, que recibió una cálida bienvenida por parte de sus compañeros y el personal del club y realizó su primer entrenamiento para prepararse para lo que se viene. "Las llegadas impactan diferente hoy", escribió la cuenta del elenco rosa en redes sociales.

El Inter Miami volverá a jugar el próximo sábado 1 de agosto desde las 20.30 contra Colombus Crew por la MLS, aunque es poco probable que Leo forme parte de la convocatoria y seguramente estará alentando desde las gradas del NU Stadium. Su regreso podría darse el miércoles 5, cuando su equipo debute en la Leagues Cup frente al Atlético San Luis de México.