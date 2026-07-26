Susto y alarma en Inter Miami: el argentino Berterame cayó desplomado en pleno partido y fue retirado en ambulancia

Germán Berterame sufrió un fuerte impacto en su cabeza y tuvo que ser retirado en ambulancia durante el triunfo del Inter Miami ante Móntreal.

Inter Miami derrotó 1-0 a Montréal por una nueva jornada de la MLS, pero el resultado quedó completamente en un segundo plano por la dramática situación que protagonizó Germán Berterame. El delantero argentino tuvo que abandonar el campo de juego en ambulancia tras sufrir un violento golpe en la cabeza que obligó a detener el encuentro durante varios minutos y generó una enorme preocupación entre jugadores, cuerpos técnicos e hinchas.

La impactante acción ocurrió a los 69 minutos, cuando Berterame fue a disputar una pelota aérea dentro del área y recibió una carga por la espalda del defensor boliviano Efraín Morales. El delantero cayó de manera muy brusca sobre el césped, golpeándose la nuca y quedando inmóvil, lo que provocó el inmediato pedido de asistencia médica por parte de futbolistas de ambos equipos.

Tras varios minutos de atención sobre el terreno de juego, el atacante fue inmovilizado en una camilla y trasladado directamente al hospital en una ambulancia que ingresó al campo. La escena silenció por completo el estadio y mantuvo en vilo a todos los presentes mientras el partido permanecía interrumpido.

Video: el fuerte golpe de Berterame en el triunfo del Inter Miami X @SC_ESPN El DT del Inter Miami alivió a todos al hablar de la salud de Berterame Finalizado el encuentro, Guillermo Hoyos llevó tranquilidad al brindar el primer parte sobre el estado del futbolista: "Está consciente, su familia está en conocimiento y están tranquilos", explicó el entrenador argentino, quien además confirmó que el delantero "ya está recuperándose", aunque deberá someterse a nuevos estudios para conocer el alcance de la lesión y los plazos para su regreso.

Visiblemente conmovido, Hoyos describió la gravedad del episodio y destacó la rápida reacción de todos los involucrados: "Ha sido un momento muy duro. En el salto hay un codazo por el que cobran penal. Cae como si fuese un peso muerto, es como que ya estaba inconsciente. Gracias a Dios está bien. Todos ayudaron muchísimo. Es un deporte que amamos, pero ante una situación de vida, lo más importante es la salud", concluyó el DT de las Garzas, quien sumó su segundo triunfo al hilo en el regreso de la MLS.