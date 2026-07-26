Boca debuta en el Clausura con una visita de riesgo ante Deportivo Riestra: hora, TV y formaciones

Desde las 19:30, Boca visita por primera vez el estadio Guillermo Laza de Deportivo Riestra, un estadio complicado para los grandes.

Con Villa, Flores y Merentiel, pero sin Leandro Paredes (el Vasco le dio descanso), Boca visita por primera vez el Guillermo Laza.

Boca Juniors debutará en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol este domingo, en la que será una visita de riesgo ante Deportivo Riestra por la primera fecha de la Zona A.

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Guillermo Laza y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca, que es dirigido por Rodolfo Arruabarrena, tuvo un más que aceptable inicio de semestre, ya que derrotó a Sarmiento de Junín para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina, mientras que en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana derrotó 1-0 como local a O´Higgins de Chile gracias al gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel, una de sus grandes figuras.

El Vasco Arruabarrena consiguió dos victorias en sus primeros dos partidos como DT de Boca en este segundo ciclo. Fotobaires Al Xeneize se le vendrán unos meses de altísima exigencia, ya que está bajo la obligación de ganar algún título este semestre para así cortar con la sequía de tres años sin levantar un trofeo.

Deportivo Riestra, por su parte, viene de tener un desastroso primer semestre de 2026, donde no solo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana sino que también terminó último en su zona en el Torneo Apertura, por lo que necesita sumar muchos puntos para no complicarse en la pelea por la permanencia.