La tajante decisión de Messi con la MLS tras perder la final del Mundial: ¿puede recibir sanción?

En medio de sus vacaciones en Rosario, Lionel Messi se ausentará a un importante compromiso que ya le trajo dolores de cabeza en 2025. Los detalles.

Lionel Messi se fue a Rosario tras la derrota en la final del Mundial 2026, pero la MLS no para. En ese sentido, en el horizonte aparece uno de los partidos que, casualmente, el capitán de la Selección argentina nunca pudo disputar desde que desembarcó en Estados Unidos: el famoso Juego de las Estrellas.

El espectáculo que enfrenta a las figuras de la MLS con las de la Liga MX se llevará a cabo este miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte. No obstante, la noticia vuelve a ser la ausencia del 10 del Inter Miami por cuarto año consecutivo.

Messi se volverá a ausentar al Juego de las Estrellas de la MLS, pero... La diferencia con lo ocurrido en 2025 es clara. En aquella oportunidad, hubo una enorme polémica porque Messi fue sancionado con una fecha de suspensión por pegar el faltazo al evento. Ahora, la propia liga modificó el criterio para los futbolistas que participaron del Mundial y estableció un protocolo especial.

"Antes del inicio de la temporada 2026, la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS acordaron que, tras la salida de un jugador de la Copa Mundial, los clubes mantendrían conversaciones individuales con cada jugador para determinar el descanso adecuado y el calendario de reincorporación", explicó la organización en un comunicado.