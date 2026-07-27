Qué quieren los hinchas sobre la continuidad de Lionel Messi y Scaloni en la Selección argentina

La continuidad de Lionel Scaloni y Lionel Messi concentra buena parte de la atención después del Mundial 2026. Un relevamiento de Giacobbe Consultores revela que el deseo predominante es mantener a los dos referentes, aunque las opiniones presentan diferencias cuando se consulta hasta cuándo debería seguir el capitán.

El estudio fue realizado entre el 20 y el 24 de julio de 2026 y participaron 1.200 personas mediante encuestas a dispositivos móviles y el informe señala un margen de error de más o menos 3%.

Amplio respaldo para la continuidad de Lionel Scaloni Ante la pregunta sobre qué debería hacer Lionel Scaloni, el 88% respondió que quiere que continúe como director técnico de la Selección argentina. Solo el 9,4% consideró que debería dejarle su lugar a una persona nueva, mientras que el 2,6% no respondió o dijo no saber.

El entrenador también conserva una imagen positiva del 92,2%. Además, cuando se pidió definirlo con una sola palabra, las expresiones más destacadas fueron “gracias” y “quedate”, acompañadas por términos como “líder”, “grande” y “genio”.

Lionel Messi: la mayoría quiere que siga, pero hay diferencias sobre el plazo En el caso de Lionel Messi, el 43,8% quiere que siga jugando hasta el próximo Mundial y el 37,9% prefiere que continúe hasta la Copa América. Otro 15,8% considera que debería retirarse de la Selección, mientras que el 2,5% no expresó una posición. Su imagen positiva alcanza el 92,1% y “gracias” fue la palabra más repetida para describir lo que la gente quisiera decirle.