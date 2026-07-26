El conmovedor posteo de Scaloni a una semana de la final: "Lo siento por no haberles traído otra copa"

Tras procesar la derrota ante España y luego de unos intensos días en su Pujato natal, Scaloni escribió un sentido texto en redes para el pueblo argentino.

Hace una semana, luego de la derrota ante España por la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni conmovió a todos los hinchas con su desgarradora conferencia de prensa en la que, entre lágrimas, sugirió que dejaría el cargo en diciembre después de encabezar el ciclo más exitoso de la historia de la Selección argentina.

Tras esto, se produjo el regreso al país y su vuelta a su Pujato natal, donde pasó unos días un tanto intensos acompañando a sus padres y recibiendo el amor de toda su ciudad y los miles de fanáticos que se acercaron para agradecerle y pedirle que no se fuera. Finalmente, este domingo se expidió en sus redes sociales con un emotivo mensaje para todo el pueblo argentino.

El posteo de Lionel Scaloni Lionel Scaloni se expidió en su cuenta de Instagram. Captura @lioscaloni "Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar", comienza el texto que publicó en su cuenta de Instagram.

Tras esto, esgrimió una suerte de disculpa por el subcampeonato: "Solo me sale decirles que lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida". Aunque apuntó luego: "Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa".

"El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más); el aguantar baldazos de agua fría ¡de gente que no nos conoce!, el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro... Eso es el verdadero trofeo", remarcó a continuación.