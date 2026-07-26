Dani Olmo rechazó las disculpas y liquidó al Ratón Ayala por su agresión en la final del Mundial

Luego de que el ayudante de Lionel Scaloni se mostrara arrepentido públicamente, el jugador de España no le creyó y salió a contestarle con dureza. Qué dijo.

Tras el golpe post final y el pedido de disculpas públicas, Dani Olmo rompió el silencio y fue lapidario con el Ratón Ayala.

Las disculpas de Roberto Ayala duraron poco. Después de que el integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina reconociera su error por el golpe que le dio a Dani Olmo tras la final del Mundial 2026, aunque lo justificara por un supuesto cruce verbal, el volante de España salió a contestarle con munición pesada.

La durísima respuesta de Dani Olmo al Ratón Ayala El jugador del Barcelona habló con Diari de Terrassa y fue directo al hueso. No solo negó haber provocado al Ratón, sino que también puso en duda el arrepentimiento que manifestó públicamente el exdefensor.

"Si alguien asegura que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo afirmando que era como respuesta a algo que le dije, entonces seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad", disparó en primera instancia.

Roberto Ayala le pegó un cachetazo a Dani Olmo X Olmo también dejó en claro que no espera un contacto personal con Ayala porque, según su versión, nunca existió el motivo que el argentino utilizó para explicar su reacción. "No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad", comentó indignado.