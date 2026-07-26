Lionel Scaloni se fue de Pujato: el insólito cartel que apareció en la puerta de su casa anunciando su partida

Luego de cinco días, el DT de la Selección argentina se despidió de su pueblo natal de una manera tan sencilla como especial y sorprendió a quienes fueron a buscarlo.

Scaloni se fue de Pujato y su familia lo comunicó de forma curiosa.

Tras cinco días de visitas, abrazos e incontables muestras de cariño, Lionel Scaloni cerró su paso por Pujato. El entrenador de la Selección argentina abandonó su querido pueblo santafesino el sábado por la noche y dejó un detalle que rápidamente llamó la atención de los vecinos que se acercaron a la casa de sus padres para intentar verlo una vez más.

Lejos de irse en silencio, el Gringo dejó un cartel pegado en la puerta de la casa de sus padres para evitar que los fanáticos hicieran el viaje en vano. Escrito a mano sobre una cartulina, el mensaje fue un simple: "¡Leo ya se fue anoche! Gracias por tanto cariño". La imagen fue captada por Canal 2 de Pujato y rápidamente comenzó a circular en las redes.

El cartel que pegó la familia de Scaloni en la puerta de su casa en Pujato El cartel que apareció en la casa de los padres de Lionel Scaloni en Pujato. Foto: Canal 2 de Pujato La escena reflejó el fenómeno que se vivió durante toda la semana. Desde que llegó tras la final del Mundial 2026, cientos de personas pasaron diariamente por la vivienda familiar para conseguir una foto, un autógrafo o, simplemente, saludar al entrenador. En un pueblo de poco más de 3.000 habitantes, la rutina quedó completamente alterada.

Cómo sigue la vida del DT de la Selección argentina post Mundial y en medio de la incertidumbre Con la etapa en Pujato ya cerrada, todo indica que Scaloni volverá a su vivienda de Mallorca (España) para descansar antes de la próxima fecha FIFA de septiembre, donde la Albiceleste todavía no tiene amistosos confirmados.