El DT de un gigante de Europa lanzó bombazos sobre el Dibu Martínez: "Quiere cambiar de equipo"
Un histórico club del Viejo Continente hizo público su interés por Emiliano Martínez y reconoció que las negociaciones están en curso. ¿Se va del Aston Villa?
El nombre de Emiliano Martínez volvió a sacudir el mercado europeo. Cuando parecía que todo quedaba en rumores, desde Italia llegó una confirmación inesperada: el propio entrenador de la Juventus admitió que el arquero campeón del mundo está en la mira.
El DT de la Juventus hizo público su interés concreto por el Dibu Martínez
La declaración llegó luego del amistoso de pretemporada en el que la Vecchia Signora venció al Standard Lieja. Consultado por la posibilidad de incorporar al marplatense, Luciano Spalletti no esquivó la pregunta y sorprendió con una respuesta contundente. "Es un gran portero y quiere cambiar de equipo este verano", aseguró en diálogo con La Gazzetta dello Sport.
Pero no se quedó ahí. Acto seguido, blanqueó el interés del gigante italiano. "Estamos interesados en él; porque buscamos competencia en el rol de arquero, aunque actualmente tenemos dos grandes guardametas", reconoció, dejando en claro que el 23 integra la lista de objetivos para reforzar el arco.
El principal obstáculo: la postura del Aston Villa
Ahora bien, entre el deseo y la realidad hay una diferencia importante. Aston Villa no tiene pensado desprenderse de una de sus máximas figuras: el Dibu tiene contrato vigente hasta 2029 y, según distintos medios europeos, el club inglés exige entre 10 y 15 millones de euros para negociar su salida. Una cifra que, por ahora, Juventus no está dispuesto a desembolsar.
De hecho, Sky Sports Italia reveló que la primera oferta de la Vecchia Signora fue cercana a los €6.500.000, propuesta que resultó insuficiente para los Villanos. Y, para colmo, desde Birmingham ya habían dejado un mensaje más que claro.
Damian Vidagany, director de operaciones de fútbol del club, fue tajante semanas atrás: "Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada". Por ahora, la pelota está en el medio y el futuro del Dibu sigue abierto.