El DT de un gigante de Europa lanzó bombazos sobre el Dibu Martínez: "Quiere cambiar de equipo"

El Dibu Martínez viene de ser una de las figuras de Argentina en el Mundial 2026.

Ahora bien, entre el deseo y la realidad hay una diferencia importante.

: el Dibu tiene contrato vigente hasta 2029 y, según distintos medios europeos, el club inglés exige entre 10 y 15 millones de euros para negociar su salida. Una cifra que, por ahora,

no está dispuesto a desembolsar.