Estalló otra interna en River: la decisión del Chacho Coudet que generó malestar en la dirigencia

Tras la dura derrota ante Barracas en el Monumental salió a la luz una noticia que profundizó la grieta entre Eduardo Coudet y los dirigentes. ¿Qué pasó?

River acelera una renovación profunda y Di Carlo lanzó una advertencia para los jugadores que no serán tenidos en cuenta.

En River no alcanza con apagar un incendio cuando ya aparece otro. Después del cachetazo ante Aldosivi en la Copa Argentina y del flojo debut con derrota frente a Barracas Central en el Torneo Clausura, la fuerte interna entre Eduardo Coudet y la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo volvió a quedar expuesta.

Inesperado conflicto en River por el césped del Monumental: qué pasó Esta vez no fue por un refuerzo, un borrado o un resultado. En el duelo ante el Guapo, el campo de juego del Monumental lució lejos de su mejor versión y varios integrantes de la CD apuntaron al entrenador como el máximo responsable.

Todo comenzó después de los recitales que dejaron muy deteriorado el campo al cierre del semestre pasado. Con la intención de encontrarlo en mejores condiciones para la reanudación de la competencia tras el Mundial 2026, Coudet pidió avanzar con un resembrado, más allá de que los especialistas le marcaron que el invierno no era el momento ideal y que el procedimiento requería un tratamiento especial para aumentar la proporción de césped sintético.

Fotobaires El trabajo se llevó adelante una vez que el plantel regresó de la pretemporada en Alicante. ¿El resultado? El Monumental mostró un terreno muy desparejo en el inicio del campeonato. La dirigencia, claro, considera que la situación podría haberse evitado ya que le dejó varias advertencias al entrenador, que hizo oídos sordos.