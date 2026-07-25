Pese a los debuts de Otamendi y Correa, River tuvo un mal arranque y cayó 1-0 ante Barracas Central

River perdió contra Barracas Central en el Monumental por un gol de Morales a los 21 minutos. Nicolás Otamendi fue titular y capitán y Correa ingresó a los 67'.

El único gol del encuentro se dio en la primera mitad y fue obra de Gonzalo Morales, que le dio el triunfo al Guapo al minuto 21. En una de las últimas jugadas antes del descanso, toda la Banda reclamó un penal por un empujón a Lautaro Pereyra en el área, pero ni el Árbitro Nazareno Arasa ni en el VAR consideraron que fuera falta.

El gol de Morales para el triunfo de Barracas TNT Sports En el primer tiempo comenzó mejor el equipo dirigido por Ariel Broggi, que remplazó provisoriamente a Eduardo Coudet por su suspensión, con varias aproximaciones donde el arquero de la visita, Marcelo Miño, tuvo que reaccionar, pero sin tanta exigencia. A los 21 minutos llegó Gonzalo Morales para convertir el gol que abrió el marcador luego de un rebote hacia el medio por parte de Santiago Beltrán ocasionado por tapar el centro de Rodrigo Insua desde la izquierda.

A los 43, Nazareno Arasa, árbitro del partido fue llamado por el VAR y el tanto de Lucas Martínez Quarta que igualaba el tanteador para River, con un cabezazo tras un centro de Gonzalo Montiel quedó sin efecto y el partido continuó con la ventaja de Barracas por 1-0.

El penal que reclamó River y Arasa no cobró TNT Sports En el complemento, la más clara de los locales llegó a los 10 minutos, con un tiro libre de Facundo Colidio que se estrelló en el travesaño e impidió el empate del local. A los 22' tuvo su debut Ángel Correa y seis minutos más tarde se fabricó una jugada con un enganche y remate al arco que tapó Miño. En la siguiente jugada Lucas Beltrán de cabeza con centro de Marcos Acuña volvió a acercarse al área, pero sin concretar el empate.