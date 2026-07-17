¡Papelón de River! El Millonario perdió 3-1 ante Aldosivi en Salta y quedó eliminado de la Copa Argentina

River cayó 3-1 frente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina , en el estadio Padre Martearena de Salta y quedó eliminado prematuramente en los 16vos de final del certamen federal.

Los goles del elenco marplatense, que se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, fueron convertidos por Tomás Fernández y Nicolás Cordero, a los 12' y 30' del primer tiempo, respectivamente. En el segundo tiempo, el propio Tomás Fernández amplió el marcador a los 11', mientras que Rafael Santos Borré descontó para River a los 42'.

Con un triunfo que quedará guardado entre los más memorables de su historia, el conjunto que dirige Israel Damonte clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón defensor, con fecha, horario y estadio a confirmar.

Aldosivi abrió el marcador a los 11 minutos, en el primer acercamiento del partido, cuando el delantero Tomás Fernández se pudo quedar con una pelota suelta dentro del área y sacar un remate potente a media altura, para el 1-0.

Diez minutos más tarde River tuvo su única, aunque tenue, llegada al área rival, con un centro que habilitó el cabezazo del mediocampista Fausto Vera, el cual salió muy desviado por el palo derecho del arquero Ignacio Chicco, que no tuvo trabajo en toda la primera parte.

¡ALDOSIVI ABRIÓ EL MARCADOR! A los 12', Fernández marcó el 1-0 ante River. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Y2O9p6JXZM

El segundo gol de la noche llegó a los 29 minutos, con una aparición por izquierda del extremo Matías Godoy, que pudo quedarse con una pelota suelta y filtrar para la trepada del lateral Federico Laurelli, cuyo centro atrás fue empujado al gol por Nicolás Cordero.

Cordero puso el 2-0 para Aldosivi

Cordero marcó el 2-0 de Aldosivi ante River TyC Sports

En una noche inolvidable del equipo marplatense, el mediocampista Martín García tuvo libertad para avanzar por derecha a los 10 minutos, luego de un buen pase en cortada, y sacó un derechazo cruzado, que Beltrán pudo despejar. El rebote fue rematado de primera por Laurelli, para que Tomás González ponga la cabeza y, con un leve desvió en su cabeza, marque el 3-0.

El Tiburón golea a River

¡GOLEA EL TIBURÓN!



A los 56', Fernández marcó el 3-0 para Aldosivi ante River. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/iUVoZSY024 — TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2026

River no tuvo llegadas claras hasta los 19 minutos de la segunda parte, con un disparo incomodó y con la punta del pie del delantero Facundo Colidio, que salió débil y se fue cerca del segundo palo.

En 33 minutos, un remate desde afuera del área del defensor Lucas Martínez Quarta tuvo un desvió que lo hizo ganar altura, generando una gran tapada sin dar rebote de Chicco.

Dos minutos después, un centro bombeado al segundo palo habilitó el cabezazo del delantero Rafael Santos Borré, que salió ancho y desviado por el primer palo.

El equipo que conduce Eduardo Coudet pudo descontar en 41 minutos del complemento, con un remate lejano del volante Lautaro Pereyra que tuvo un desvió en el cuerpo de Borré y se metió por el poste izquierdo de Chicco.

Borré descontó sobre el final para River

BORRÉ DESCONTÓ PARA RIVER



A los 87', Rafael Santos Borré marcó el 1-3 del Millonario ante Aldosivi, por los 16avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/4NULvQWjFS — TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2026

El propio Pereyra volvió a sacudir de afuera del área en tiempo cumplido, con un disparo que se hubiera metido por el segundo palo de no ser por la aparición de Cordero, que estaba protegiendo el poste y despejó de cabeza, sobre la línea.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de River vs Aldosivi