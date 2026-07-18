La dura autocrítica de Chacho Coudet tras la eliminación de River ante Aldosivi: "Lo de hoy fue un papelón"
Eduardo Coudet no ocultó su bronca luego del decepcionante rendimiento de River ante Aldosivi y dejó un llamativo mensaje sobre los jugadores apartados.
La inesperada eliminación frente a Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina dejó preocupación extrema en River y Eduardo Coudet fue el primero en asumir la responsabilidad. El entrenador del Millonario se mostró molesto por el rendimiento de su equipo y no buscó atenuantes tras la derrota.
"Tenemos que ser realistas que lo de hoy fue de parte nuestra fue un papelón. No le encuentro otra palabra más allá de respetar a todos los rivales y que en el fútbol argentino podés perder contra cualquiera, siento que hoy el equipo no transmitió lo que tiene que transmitir adentro del campo de juego. No me gustó nada", resumió apenas comenzó su análisis de una noche para el olvido de su equipo.
Coudet no se guardó nada tras la eliminación de River
El DT admitió que el equipo atraviesa dificultades por distintas bajas y por la situación física de varios futbolistas, aunque aclaró que eso no alcanza para justificar lo ocurrido. "Tuvimos la desgracia de perder a Driussi y Rafa (Borré) venía de no tener ritmo, Lucas (Beltrán) venía de muchos días parado. Excusas podemos buscar un montón, pero la realidad es que no podemos mostrar esta imagen. No es lo que veo en la semana, no sé por qué nos cuesta tanto ejecutarlo a la hora de los partidos", explicó.
Lejos de escudarse en las circunstancias, Coudet fue contundente con la actuación del equipo. "A todos los que vieron el partido no nos gustó la imagen, no nos gustó lo que transmitimos y hay que trabajar. Tenemos la intención de armar algo bueno, algo lindo y que la gente se sienta identificada con el equipo. Para eso necesitamos completar el mercado, pero también tenemos que mejorar muchísimo", sostuvo.
También se refirió a Juanfer Quintero, uno de los futbolistas que todavía no está a disposición. "Juanfer se tiene que presentar el jueves", comentó brevemente sobre el colombiano, cuya continuidad está en duda y genera expectativa entre los hinchas para intentar revertir este complejo presente deportivo
La llamativa respuesta de Coudet sobre los jugadores separados
Uno de los momentos más tensos de la conferencia llegó cuando fue consultado por los 15 futbolistas apartados del plantel. Allí, el entrenador marcó distancia de la decisión y dejó una frase que no pasó inadvertida. "La de separar a los jugadores fue una decisión del club, una decisión institucional", respondió de manera tajante.
La declaración despertó interrogantes sobre una posible diferencia de criterios con la dirigencia, aunque el entrenador evitó profundizar sobre el tema. En cambio, volvió a enfocarse en las necesidades del plantel de cara al futuro inmediato.
"Necesitamos reforzarnos en todas las posiciones", afirmó Coudet, dejando en claro que espera más movimientos en el mercado de pases para intentar reconstruir un equipo que quedó golpeado tras una de las eliminaciones más inesperadas de la temporada. Ahora River deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en el torneo Clausura, donde buscará recuperar la confianza perdida y empezar a mostrar la identidad que pretende su entrenador.