River tomó una fuerte decisión con Matías Galarza Fonda, tras romperla con Paraguay en el Mundial 2026

El mediocampista fue una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro y despertó el interés de clubes europeos. En River ya tienen una postura tomada.

La rompió en el Mundial 2026, se metió entre las grandes revelaciones de Paraguay y varios clubes de Europa y Sudamérica empezaron a seguirlo de cerca. Pero en River la historia ya está escrita: Matías Galarza Fonda no será tenido en cuenta por Eduardo Coudet.

El volante de 24 años debe volver a Núñez después de un flojo préstamo de seis meses en la MLS. Pero todo cambió cuando se puso la camiseta de la Albirroja, donde fue uno de los puntos más altos del equipo de Gustavo Alfaro: dio una asistencia, le marcó un gol a Turquía y resultó clave en el histórico batacazo frente a Alemania por penales en dieciseisavos de final.

Por qué River no tendrá en cuenta a Matías Galarza Fonda Pese a la enorme vidriera que significó la Copa del Mundo, el Millonario no modificó la postura inicial y el futuro de Galarza Fonda parece estar cada vez más lejos del Monumental. La dirigencia quiere aprovechar su revalorización para sacarle el mayor jugo posible a una transferencia, y lo cierto es que hay varios clubes interesados.

Coudet no tendrá en cuenta a Matías Galarza Fonda pese a su gran actuación en el Mundial 2026. X @RiverPlate Cruzeiro, Racing de Estrasburgo, Getafe y Sunderland siguen de cerca la situación del paraguayo, por lo que es casi un hecho que continuará su carrera en el exterior. En Núñez son dueños del 70% de su ficha, mientras que el 30% restante pertenece a Talleres de Córdoba.