¡Batacazo Mundial! La Paraguay de Alfaro eliminó por penales a Alemania y se metió en octavos de final
Tras el dramático 1-1 en los 120 minutos, Paraguay se impuso por 4-3 desde los doce pasos y dejó afuera de la Copa del Mundo a la poderosa Alemania.
La Selección de Paraguay protagonizó hoy una de las grandes sorpresas en el Mundial 2026 tras eliminar por 4 a 3 en la definición por penales a Alemania, tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y los 30 del alargue, para meterse en los octavos de final.
El gol del conjunto sudamericano lo hizo el mediocampista ofensivo Julio Enciso a los 42 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Kai Havertz había igualado a los 10 del complemento para los teutones.
El gran héroe para los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro fue el arquero Orlando Gill, quien tapó dos penales y el tercero de los europeos se fue desviado.
El cabezazo de Enciso para el histórico 1-0 de Paraguay
Havertz la peinó y puso el empate para Alemania
Respira Paraguay: el VAR le anuló el 2-1 a Alemania por una falta sobre Orlando Gill
Un penal para la historia: José Canale le dio la clasificación a Paraguay
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