¡Batacazo Mundial! La Paraguay de Alfaro eliminó por penales a Alemania y se metió en octavos de final

Tras el dramático 1-1 en los 120 minutos, Paraguay se impuso por 4-3 desde los doce pasos y dejó afuera de la Copa del Mundo a la poderosa Alemania.

Paraguay hizo historia y eliminó a Alemania en 16avos del Mundial.

La Selección de Paraguay protagonizó hoy una de las grandes sorpresas en el Mundial 2026 tras eliminar por 4 a 3 en la definición por penales a Alemania, tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y los 30 del alargue, para meterse en los octavos de final.

El gol del conjunto sudamericano lo hizo el mediocampista ofensivo Julio Enciso a los 42 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Kai Havertz había igualado a los 10 del complemento para los teutones.

El gran héroe para los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro fue el arquero Orlando Gill, quien tapó dos penales y el tercero de los europeos se fue desviado.

El cabezazo de Enciso para el histórico 1-0 de Paraguay Julio Enciso marcó el 1-0 de Paraguay a Alemania. Video: DSports Havertz la peinó y puso el empate para Alemania Kai Havertz firmó el 1-1 de Alemania. Video: DSports Respira Paraguay: el VAR le anuló el 2-1 a Alemania por una falta sobre Orlando Gill ¡RESPIRA PARAGUAY!



El VAR anuló el 2-1 de Alemania por esta falta a Orlando Gill antes del gol y todo sigue 1-1 en el duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/3q8xAyslKx — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026 Un penal para la historia: José Canale le dio la clasificación a Paraguay El penal definitivo con el que Paraguay eliminó a Alemania. Video: DSports Nota en construcción...