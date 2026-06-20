Efecto Prestianni: el motivo reglamentario por el que Miguel Almirón fue expulsado en Turquía-Paraguay
Paraguay ganaba y controlaba el partido ante Turquía, pero una acción de Miguel Almirón cambió el desarrollo y quedó en el centro de la escena.
Miguel Almirón protagonizó una de las situaciones más llamativas del Mundial 2026. A los 48 minutos del primer tiempo, cuando Paraguay vencía 1-0 a Turquía, el volante creativo guaraní fue expulsado luego de hablarle a Mert Müldür mientras se cubría la boca con la mano.
La acción pasó inadvertida en un primer momento, pero fue advertida por los árbitros y revisada a través del VAR. Tras observar las imágenes, el juez decidió mostrarle la tarjeta roja directa al futbolista paraguayo, que dejó a su selección con diez jugadores para disputar todo el segundo tiempo.
Miguel Almirón fue expulsado por una regla que nació tras el caso Prestianni - Vinicius
La sanción se apoya en una modificación reglamentaria aprobada recientemente por la IFAB a propuesta de FIFA. La norma permite expulsar a un futbolista que se tape la boca durante una confrontación con un rival cuando exista la sospecha de que intenta ocultar expresiones discriminatorias o conductas contrarias al reglamento. La aplicación concreta queda sujeta al criterio de cada competición.
La medida tomó notoriedad luego de la controversia surgida en la Champions League tras un episodio que involucró a Gianluca Prestianni y Vinicius Jr., un antecedente que impulsó el debate sobre la necesidad de evitar conversaciones imposibles de interpretar por cámaras y árbitros. En Turquía-Paraguay, la nueva disposición tuvo la primera aplicación en una Copa del Mundo y ya comenzó a generar una fuerte polémica entre jugadores, entrenadores e hinchas.