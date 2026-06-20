Efecto Prestianni: el motivo reglamentario por el que Miguel Almirón fue expulsado en Turquía-Paraguay

Paraguay ganaba y controlaba el partido ante Turquía, pero una acción de Miguel Almirón cambió el desarrollo y quedó en el centro de la escena.

Miguel Almirón fue expulsado de manera insólita frente a Turquía y no lo puede creer, mientras el arquero suplente Roberto Fernández protesta la decisión del juez salvadoreño Iván Barton.

Miguel Almirón protagonizó una de las situaciones más llamativas del Mundial 2026. A los 48 minutos del primer tiempo, cuando Paraguay vencía 1-0 a Turquía, el volante creativo guaraní fue expulsado luego de hablarle a Mert Müldür mientras se cubría la boca con la mano.

La acción pasó inadvertida en un primer momento, pero fue advertida por los árbitros y revisada a través del VAR. Tras observar las imágenes, el juez decidió mostrarle la tarjeta roja directa al futbolista paraguayo, que dejó a su selección con diez jugadores para disputar todo el segundo tiempo.

Miguel Almirón fue expulsado por una regla que nació tras el caso Prestianni - Vinicius La polémica expulsión de Miguel Almirón DSports La sanción se apoya en una modificación reglamentaria aprobada recientemente por la IFAB a propuesta de FIFA. La norma permite expulsar a un futbolista que se tape la boca durante una confrontación con un rival cuando exista la sospecha de que intenta ocultar expresiones discriminatorias o conductas contrarias al reglamento. La aplicación concreta queda sujeta al criterio de cada competición.