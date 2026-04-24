Histórica sanción de la UEFA a Prestianni por "insultos homófobos" a Vinícius: por qué no fue por racismo

Gianluca Prestianni, jugador de Benfica, fue sancionado tras el episodio en Champions y el castigo podría extenderse a nivel mundial, pero con matices.

Gianluca Prestianni fue sancionado por la UEFA con seis partidos de suspensión por “conducta discriminatoria homófoba”, tras los insultos dirigidos a Vinícius Jr. en el partido de Champions League ante el Real Madrid, disputado el pasado 17 de febrero. Así lo informó este viernes el Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo, que cerró la investigación abierta por el episodio.

El motivo por el que la sanción no fue por racismo es porque en su propia declaración ante la UEFA, el argentino aseguró que al taparse la boca le había dicho al brasileño "maricón" en el sentido de calificarlo de "miedoso", y no "mono" como lo acusó el delantero del Real Madrid. Al no haber otra prueba que indique lo contrario, oficialmente el castigo fue por discriminación homófoba, aunque con una dureza en la sanción que va en el sentido de lo que no se pudo probar.

El castigo para Prestianni no se limita únicamente al ámbito europeo. La UEFA también solicitó a la FIFA que la sanción sea extendida a nivel mundial, lo que abre la posibilidad de que el futbolista del Benfica vea afectada su participación en la Selección argentina.

La sanción a Gianluca Prestianni El fallo disciplinario incluye un matiz clave: de los seis partidos impuestos, tres quedan en suspenso durante un período probatorio de dos años desde la fecha de la resolución. Esto implica que Prestianni deberá cumplir efectivamente tres encuentros de sanción, siempre y cuando no reincida en ese lapso.

Además, la UEFA aclaró que dentro de la sanción ya se computa el partido de suspensión provisional que el jugador cumplió durante la eliminatoria de play-off de la Champions League 2025/26 entre Real Madrid y Benfica, disputada el 25 de febrero.