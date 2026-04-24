Determinan que la acción por la que terminó lesionado el Cuti Romero debió haber sido roja
Un informe arbitral concluyó que la acción sobre el defensor argentino Cristian Romero debió terminar en expulsión durante el partido.
La acción protagonizada por Brian Brobbey en el duelo entre Sunderland AFC y Tottenham Hotspur, que terminó con la lesión de Cristian Romero, debió haber sido sancionada con tarjeta roja, según determinó el panel de incidentes clave de la Premier League. El organismo consideró que el árbitro no aplicó correctamente el reglamento en una jugada decisiva del encuentro.
El episodio ocurrió a los 63 minutos, poco después del gol del Sunderland, cuando Brobbey empujó desde atrás al defensor argentino en la disputa de un balón dividido. La acción desestabilizó a Romero, que terminó impactando contra su arquero, Antonín Kinsky, lo que derivó en una lesión en la rodilla.
El árbitro Rob Jones sancionó la falta, pero no mostró la segunda tarjeta amarilla al delantero neerlandés, que ya había sido amonestado en la primera parte.
El informe de la Premier League
Tras la revisión del caso, el panel independiente resolvió por mayoría que la decisión fue incorrecta y que la infracción debió ser castigada con expulsión. La jugada fue calificada como “innecesariamente temeraria”, según el informe oficial.
De haberse producido la tarjeta roja, el Tottenham habría jugado más de media hora con superioridad numérica en un partido clave por la permanencia, aunque finalmente cayó por 1-0.
El informe también destacó que Rob Jones acumula en la temporada varios errores vinculados a segundas amarillas no sancionadas, siendo el árbitro con mayor cantidad de este tipo de fallos en la Premier League actual.