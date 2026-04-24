Determinan que la acción por la que terminó lesionado el Cuti Romero debió haber sido roja

La acción protagonizada por Brian Brobbey en el duelo entre Sunderland AFC y Tottenham Hotspur , que terminó con la lesión de Cristian Romero , debió haber sido sancionada con tarjeta roja, según determinó el panel de incidentes clave de la Premier League . El organismo consideró que el árbitro no aplicó correctamente el reglamento en una jugada decisiva del encuentro.

El episodio ocurrió a los 63 minutos, poco después del gol del Sunderland, cuando Brobbey empujó desde atrás al defensor argentino en la disputa de un balón dividido. La acción desestabilizó a Romero, que terminó impactando contra su arquero, Antonín Kinsky, lo que derivó en una lesión en la rodilla.

El árbitro Rob Jones sancionó la falta, pero no mostró la segunda tarjeta amarilla al delantero neerlandés, que ya había sido amonestado en la primera parte.

Debió ser expulsado el jugador que lesionó a Cristian Romero, según la Premier

Debió ser expulsado el jugador que lesionó a Cristian Romero, según la Premier

El informe de la Premier League

Tras la revisión del caso, el panel independiente resolvió por mayoría que la decisión fue incorrecta y que la infracción debió ser castigada con expulsión. La jugada fue calificada como “innecesariamente temeraria”, según el informe oficial.

De haberse producido la tarjeta roja, el Tottenham habría jugado más de media hora con superioridad numérica en un partido clave por la permanencia, aunque finalmente cayó por 1-0.

Cuti Romero: lesión y llanto desconsolado en la derrota de los Spurs ante Sunderland. Consideran incorrecta la decisión arbitral en la jugada que lesionó a Cristian Romero. Foto: Reuters

El informe también destacó que Rob Jones acumula en la temporada varios errores vinculados a segundas amarillas no sancionadas, siendo el árbitro con mayor cantidad de este tipo de fallos en la Premier League actual.