Se conoció la lesión de Cuti Romero y cuánto tiempo de recuperación tendrá: ¿llega al Mundial 2026?

Este lunes por la mañana se conoció la lesión que sufrió el Cuti Romero en la derrota del Tottenham por Premier League. ¿Llega a la Copa del Mundo?

Todos los ojos estaban puestos en los resultados médicos del Cuti Romero. El defensor campeón del mundo y pieza clave en la Selección argentina se retiró del campo de juego entre lágrimas en la derrota del Tottenham frente al Sunderland por la Premier League y generó mucha preocupación mucha preocupación a dos meses de la Copa del Mundo.

A los 25 minutos del segundo tiempo del duelo ante el equipo que marcha 10° en el certamen inglés, el campeón del mundo fue empujado por Brian Brobbey y terminó chocando contra su propio arquero, Antonín Kinský. Las imágenes encendieron todas las alarmas: la rodilla derecha del central argentino giró de manera antinatural, lo que hacía temer por un posible compromiso en la zona interna de la articulación.

Video: el Cuti Romero salió entre lágrimas en la derrota del Tottenham El llanto desconsolado del Cuti Romero tras pedir el cambio por lesión en Sunderland-Tottenham. El llanto desconsolado del Cuti Romero tras pedir el cambio por lesión en Sunderland-Tottenham. Video: ESPN El Cuti Romero estará entre 5 y 8 semanas afuera de las canchas, pero llega al Mundial El gran problema podría ser que si la lesión era ligamentaria, el Cuti Romero se perdería el Mundial 2026. Sin embargo, este lunes por la mañana hubo un poco de alivio para Lionel Scaloni y todo el CT de la Albiceleste: el futbolista tiene una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha que no le impedirá decir presente en la Copa del Mundo.

El jugador de 27 años estará afuera de las canchas entre 5 y 8 semanas aproximadamente, según informó el periodista Martín Arévalo. En medio de la mala noticia de la lesión, para la Selección argentina es importante saber que los tiempos le permitirán estar en la máxima cita del fútbol a uno de sus mejores jugadores.