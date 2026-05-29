Maipú contra Chacarita: Echeverría recupera 'soldados' tras superar cuadro gripal

En una categoría donde muchas veces se juega más contra el desgaste que contra el rival, Deportivo Maipú finalmente recibió una noticia que necesitaba con urgencia: el plantel comenzó a dejar atrás la ola de cuadros gripales y respiratorios que golpeó fuerte al equipo durante los últimos días.

La “peste”, como empezó a llamarla puertas adentro el mundo Cruzado, llegó a afectar a diez futbolistas en plena preparación para uno de los partidos más delicados de este tramo de la Primera Nacional. Entre los jugadores más comprometidos estuvieron Lucas Faggioli y Juan Cruz Giacone, dos piezas importantes para Mariano Echeverría.

Pero el panorama empezó a aclararse justo a tiempo. El entrenador recuperó nombres clave y ya tiene prácticamente definido el equipo para enfrentar este domingo desde las 17 a Chacarita en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 16 de la Zona B.

La probable formación tendría a Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero y Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. La presencia de Faggioli y Giacone aparece como la principal señal de recuperación dentro de un plantel que pasó días complejos desde lo físico y sanitario.

Más allá de la derrota reciente ante San Martín de San Juan, el ciclo Echeverría todavía mantiene crédito futbolístico. Maipú sigue metido en zona de Reducido y el duelo ante Chacarita puede transformarse en uno de esos partidos bisagra que ordenan definitivamente las aspiraciones de un equipo que todavía busca consolidarse entre los candidatos.

Además, el Cruzado intentará sostener una fortaleza que empieza a convertirse en argumento: la localía. En calle Vergara acumula victorias importantes y ahora buscará sumar la tercera consecutiva en casa para volver a acomodarse cerca de los puestos de arriba.

Del otro lado estará un Chacarita siempre incómodo, intenso y con historia pesada en la categoría. Un rival que suele convertir cada partido en una batalla emocional y futbolística. Por eso, para Maipú, recuperar soldados no era solamente una buena noticia médica: era casi una necesidad competitiva.