Disparaban en un barrio, los intercepto la policía y cayeron con armas, cocaína y motos robadas

Un importante procedimiento policial se desplegó durante la tarde del martes en el barrio Unidos por una Esperanza , en Maipú , luego de múltiples denuncias que alertaban sobre sujetos armados efectuando disparos contra vecinos de la zona. El procedimiento terminó con cuatro detenidos, armas de fuego, cocaína y motos robadas secuestradas.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 18.50, cuando móviles policiales fueron desplazados hacia el sector comprendido entre las manzanas C y D del citado barrio maipucino .

Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a una víctima que denunció haber sido atacada por al menos tres sujetos armados. De acuerdo a las primeras actuaciones, dos de los agresores portaban armas de fuego y realizaron múltiples detonaciones , mientras un tercer involucrado arrojaba piedras y otros elementos contundentes.

La situación generó momentos de extrema tensión entre vecinos y policías, ya que al llegar los uniformados observaron cómo varios de los involucrados continuaban enfrentándose en plena vía pública.

motos secuestradas Los procedimientos se realizaron el el Barrio Unidos por una Esperanza en Maipú.

Ante el riesgo para terceros, se solicitó apoyo de movilidades policiales de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP) y finalmente se logró reducir y detener a los sospechosos que fueron trasladados e ingresados a movil policial actuante.

Los detenidos fueron identificados como Díaz Facundo Gonzalo (17), Emanuel Jaime Antonio (20), Matías Regules Royero (36) y Nahuel Vega Cabral (17).

El hallazgo que agravó el procedimiento

Luego de las aprehensiones, los efectivos avanzaron con una inspección en el interior de un domicilio señalado durante las maniobras. Allí comenzaron a aparecer elementos que agravaron aún más la situación judicial de los implicados.

En el sector del garaje, los uniformados encontraron una motocicleta Bajaj Rouser 250 cc negra sin dominio colocado, la cual registraba pedido de secuestro por una causa de robo simple registrado en 2025.

Moto secuestrada Maipú roja Motocicleta Bajaj Rouser 250 cc roja, encontrada en una construcción dentro del domicilio intervenido.

Minutos después, en una construcción ubicada en el fondo del terreno, hallaron otra motocicleta Bajaj Rouser NS 200 roja, también sin patente y con pedido judicial por hurto agravado registrado en 2025.

Armas ocultas y cocaína bajo una carpa

La parte más delicada del procedimiento se produjo cuando los uniformados inspeccionaron el patio trasero del inmueble. Debajo de una carpa celeste detectaron oculto a uno de los sospechosos, quien llevaba un morral con dos pistolas calibre 9 milímetros , ambas con numeración aparentemente suprimida.

Pistolas secuestradas Pistolas calibre 9 milímetros, secuestradas con numeración aparentemente suprimida. El portador de las armas se encontraba oculto.

Además, una de las armas tenía nueve cartuchos colocados y la restante cinco proyectiles listos para ser utilizados.

Dentro del mismo bolso, los efectivos secuestraron 53 envoltorios de cocaína con un peso total de 22,87 gramos y más municiones calibre 9 milímetros.

Revolver secuestrada Durante la requisa, efectivos encontraron dos revolvers calibre 32 junto a un arma larga.

La requisa continuó y permitió hallar un revólver calibre .22 cargado con seis cartuchos y otro revólver calibre .32 largo oculto entre residuos, junto a cuatro vainas servidas y cuatro proyectiles intactos.

Científica trabajó en la escena

Tras el hallazgo del arsenal, los estupefacientes y los vehículos con pedido de secuestro, intervinieron autoridades judiciales, quienes ordenaron el secuestro de todos los elementos encontrados y la realización de las medidas procesales correspondientes.

La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora investiga el origen de las armas, la droga secuestrada y la participación de los detenidos en otros hechos violentos registrados en la zona.

Mas imagenes de los elementos secuestrados.