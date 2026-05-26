Un voraz incendio destruyó una vivienda y provocó un derrumbe total del techo en Maipú

El incendio consumió por completo la casa ubicada dentro de una finca en Maipú. Los habitantes lograron escapar antes de que la estructura colapsara.

Momentos de tensión y desesperación se vivieron durante la noche del lunes en Maipú, donde un feroz incendio arrasó con una vivienda y dejó pérdidas materiales totales en el inmueble. Los habitantes del domicilio lograron salir antes del derrumbe del techo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 23 en una finca ubicada sobre calle 9 de Julio y Las Carpas, donde vecinos alertaron a las autoridades por la presencia de intensas llamas que envolvían la propiedad.

Lograron salir antes del derrumbe Cuando efectivos policiales y bomberos arribaron al lugar, constataron que la vivienda se encontraba completamente tomada por el fuego. Pese a la magnitud del incendio, los ocupantes del domicilio lograron salir por sus propios medios antes de que la situación empeorara.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Maipú, Bomberos Voluntarios de Guaymallén, Bomberos del Cuartel Central y efectivos policiales, quienes realizaron tareas de extinción y enfriamiento durante varios minutos.