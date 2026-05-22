Preocupación: se incendió una camioneta en el Acceso Este este viernes

Una camioneta se prendió fuego y preocupó a todos este viernes en la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, en el Acceso Este de Guaymallén, entre calles Estrada y Houssay, en la mano hacia el Este.

La Policía de Mendoza tuvo que intervenir tras el incendio después de un llamado al 911 que alertó sobre un automóvil envuelto en llamas en plena vía pública. Personal de Bomberos trabajó en el lugar y logró sofocar el incendio, aunque el rodado resultó totalmente incinerado. Según manifestó el propietario, mientras circulaba observó una alerta en el tablero, detuvo la marcha y al descender advirtió fuego debajo del vehículo.