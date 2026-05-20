Un voraz incendio arrasó con un departamento y dejó a una mujer levemente herida en Capital

Un desperfecto eléctrico habría provocado el incendio que posteriormente avanzó sobre la vivienda. La propietaria logró escapar antes de la llegada de Bomberos.

El incendio afectó tres ambientes de la vivienda y habría sido provocado por un desperfecto electrico. Imagen ilustrativa.

Una mujer de 72 años resultó con lesiones leves la noche del martes, luego de un incendio que provocó importantes daños materiales en un departamento de su propiedad ubicado en un complejo habitacional de Capital. Pese al incendio, la mujer logró salir por sus propios medios de la vivienda.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22 sobre calle Los Pescadores al 1100, donde personal policial y Bomberos intervinieron tras varios llamados que alertaban sobre un incendio en el interior de un departamento situado en el primer piso.

Las primeras averiguaciones indicaron que el fuego se habría originado a raíz de un desperfecto eléctrico y rápidamente avanzó sobre distintos sectores de la vivienda.

La propietaria logró salir de la vivienda Antes de la llegada de los equipos de emergencia, la dueña del inmueble consiguió evacuar el departamento por sus propios medios, aunque sufrió lesiones leves producto de la situación. Posteriormente, la mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.