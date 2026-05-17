Un incendio destruyó por completo una vivienda y dejó riesgo de derrumbe en San Carlos

Bomberos y personal de emergencia trabajaron para apagar el incendio. El fuego se habría iniciado tras un accidente con combustible cerca de una estufa.

El cuerpo de Bomberos trabajó en el lugar para extinguir el incendio. Imagen ilustrativa

Una vivienda sufrió pérdidas totales en San Carlos, luego de que un incendio de grandes dimensiones se desatara el mediodía de hoy en una propiedad ubicada sobre calle Cobos, en Eugenio Bustos. El fuego provocó severos daños estructurales y dejó riesgo de derrumbe en parte del techo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 12, cuando llamados a la lineá emergencia 911 alertaron sobre un incendio que avanzaba rápidamente en el interior de la vivienda perteneciente a un hombre de 75 años.

Al arribar al lugar, efectivos policiales y Bomberos comenzaron un intenso operativo para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia propiedades cercanas.

Un accidente habría desatado el incendio Las primeras averiguaciones indicaron que el propietario habría arrojado accidentalmente combustible sobre una estufa, situación que provocó el inicio del incendio dentro del inmueble.

En el procedimiento trabajaron Bomberos, personal de Defensa Civil y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes asistieron la emergencia y realizaron tareas preventivas en la zona.